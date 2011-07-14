Все оздоровительные объекты, на которых будут выявлены нарушения, нужно закрывать –министр здравоохранения

Киев. 14 июля. УНИАН. Министр здравоохранения Украины Александр АНИЩЕНКО настаивает на закрытии оздоровительных объектов, если на них будут выявлены нарушения санитарно-эпидемических норм.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

По словам А.АНИЩЕНКО, сегодня в Минздраве состоялось внеплановое селекторное совещание с начальниками управлений здравоохранения и главными санитарными врачами регионов по вопросам медико-санитарного обеспечения в детских оздоровительных заведениях.

«Всем было сказано об одной простой вещи: если есть нарушение – закрывать. Мне рассказывали о том, какое количество проверок провела санитарно-эпидемиологическая служба на объектах оздоровления. Но для того ребенка, что заболел, не имеет значения сколько было проверок – 28 тысяч или всего 30. Перед системой здравоохранения и особенно перед санэпидслужбой поставлены жесткие условия: мы никому не должны идти на встречу. Для нас главный ориентир – здоровье ребенка, человека», - сказал министр.

Он подчеркнул, если в процессе работы или на момент открытия оздоровительного заведения СЭС нашла нарушения, не позволяющие организовать качественный отдых, то нужно такое заведение закрывать. «Дети получают отравления, в основном, с едой. Это - главное опасное место... Уж лучше ребенок не закончит отдых и уедет домой, чем вернется больным. На детском отдыхе практически везде оказывают те или иные услуги частные фирмы. Это нормально. Кроме одного – если люди начали зарабатывать на отдыхе и, в первую очередь, детей, – делайте так, как прописано, чтобы ребенок не заболел», - заявил А.АНИЩЕНКО.

«Заболел ребенок не от того, что санитарная служба плохо проверила (бывает и так), но от того, что предписания по соблюдению санитарно-эпидемического режима, норм по организации питания, которое оставила санитарная служба, не выполняются», – добавил он.