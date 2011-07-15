Ребрендинг группы фармацевтических компаний «Лекхим»

Руководство акционерного общества «Лекхим» информирует о начале ребрендинга.

Акционерное общество «Лекхим» основано в апреле 1992 года. Это одно из первых частных предприятий на рынке Украины, которое занимается разработкой, производством и продажей лекарственных препаратов.

Ребрендинг торговой марки «Лекхим» непосредственно связан с изменениями рынка лекарственных средств в Украине. Сегодняшняя ситуация с дорогими препаратами иностранного производства дает возможность отечественным производителям начать наполнять рынок препаратами, которые соответствуют международным стандартам качества, но имеют более уместную цену.

Главная цель бренда «Лекхим» – насыщение отечественного рынка жизненно важными для украинцев препаратами, способными заменить импортные аналоги. Видение бренда «Лекхим» формулируется как «Эффект и ничего больше!» и означает обещание «Лекхим» сохранять баланс между Эффективностью действия, Качеством препаратов и Лояльной к украинскому покупателю ценой выпускаемых препаратов.

Теперь наименование «Лекхим» означает не «компанию», а «группу фармацевтических компаний» и включает в себя: управляющую компанию «Лекхим» (г. Киев), ЗАО «Лекхим-Харьков» (г. Харьков) и ЗАО «Технолог» (г. Умань).

Целью редизайна логотипа группы фармацевтических компаний было выразить открытость для диалога с конечными покупателями препаратов и партнерами группы фармацевтических компаний «Лекхим».

Целью редизайна упаковок препаратов, производимых группой фармацевтических компаний «Лекхим», было сделать максимально крупные и удобные для прочтения с большого расстояния тексты. Сотрудники «Лекхим» искренне надеются, что этот новый дизайн упаковки облегчит поиск препаратов на полках аптек покупателями препаратов и лекарственных средств.

Краткая информация о предприятиях группы фармацевтических компаний «Лекхим»:

Управляющая компания АО «Лекхим» (г. Киев) – основана в 1992 году. Эта составляющая группы фармацевтических компаний «Лекхим» определяет стратегию и тактику развития производств и бизнеса в целом, обеспечивает производственные предприятия импортными субстанциями и вспомогательными материалами. Также управляющая компания АО «Лекхим» занимается оптовой и розничной продажами через розничную сеть аптек в Киеве. АО «Лекхим» является активным экспортером лекарственных средств и входит в список двадцати крупнейших украинских экспортеров медикаментов.

ЗАО «Лекхим Харьков» (г. Харьков) – создано в январе 1995 г. Это первое в Украине промышленное производство ЛС в форме суппозиториев. С момента запуска производства и по настоящее время на предприятии освоено и внедрено 27 наименований ЛС в форме суппозиториев. Использование новейших технологий позволило «Лекхим Харьков» стать основным производителем суппозиториев в Украине. На данный момент предприятие изготавливает 58 наименований продукции, и еще 14 препаратов находится в состоянии регистрации.

ЗАО «Технолог» (г. Умань) – создано в 1992 году. В 1999 году «Лекхим» инвестировал средства в ЗАО «Технолог» и стал ее основным акционером. Сейчас ЗАО «Технолог» – это быстроразвивающееся предприятие, которое прошло путь от фасовки «in bulk» до современного высокотехнологичного производства. Эта фармацевтическая компания является лидером в Украине по производству препаратов покрытыми оболочкой. Освоение современных технологий покрытия, наличие мощной, оснащенной новейшими приборами, аналитической лаборатории, дает возможность предприятию выпускать самые современные ЛС. Сегодня «Технолог» производит готовые ЛС в виде таблеток, таблеток покрытых оболочкой, драже и масляных растворов. В настоящее время ЗАО «Технолог» выпускает 68 наименований продукции, и 6 препаратов находятся на стадии регистрации.

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