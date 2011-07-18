Существующий в Украине институт регистрации места проживания мешает гражданам реализовать свои права - исследование

Киев. 18 июля. УНИАН. Эксперты считают, что существующий в Украине институт регистрации места проживания мешает гражданам реализовать свои права.

Это подчеркнула председатель правления общественной организации «Территория успеха» Инга ДУДНИК, презентуя на пресс-конференции в УНИАН результаты соответствующего исследования, проведенного ОО.

И.ДУДНИК отметила, что Украина, декларируя свободу передвижения и выбора места проживания, установила обязательную регистрацию места проживания и пребывания и административную ответственность за нарушение паспортного режима. Фактически, внутренние паспорта используются для контроля над передвижением лиц внутри страны и их места проживания. Законодательно процессы получения паспорта и регистрация места проживания не привязаны одно к другому, но на практике человек не может получить паспорт, не имея места регистрации. Такая ситуация, создавая множество неудобств для людей, служит источником наполнения государственного бюджета Украины. По оценкам экспертов, только в 2010 году госбюджет пополнился на 15,5 млн. грн. за счет лиц, не имеющих места регистрации.

И.ДУДНИК отметила, что эксперты насчитали более 30 важных юридических действий, для которых обязательным является наличие паспорту, а следовательно и регистрации. Среди них: заключение брака, регистрация рождения ребенка, оформление каких-либо документов у нотариуса, получение идентификационного кода в налоговой службе, оформление пенсий и субсидий и пр.

«Без регистрации человек не может получить паспорт, а без паспорта - реализовать свои права», - подчеркнула правозащитник.

При этом она отметила, что именно отсутствие регистрации во многих случаях препятствует получение паспорту. По словам И.ДУДНИК, от этого часто страдают выпускники домов-интернатов, беспризорные, а также те, кто освобождаются с мест лишения свободы.

По данным исследования, практически 40% человек, которые отбывают наказание в местах лишения свободы, не имеют паспортов. В частности, паспорта теряются во время перевода людей из СИЗО в колонии, во время передачи дел из одного суда в другой. При этом Государственная пенитенциарная служба не имеет средств для восстановления потерянных документов, поэтому после выхода на волю люди, не имея паспортов, сталкиваются с множеством проблем. Отсутствие паспорта автоматически приводит к тому, что человек становится «невидимкой» для всех государственных учреждений и, как следствие, лишается возможности реализовать свои права.

И.ДУДНИК отметила, что сегодня важно определить причины потери документов и разработать алгоритмы их восстановления и розыска. Она сообщила, что общественная организация «Территория успеха» смогла разыскать лишь 15 паспортов из более 80-ти, относительно которых к ней обращались граждане. Подавляющее большинство найденных документов «потерялось в судах» во время рассмотрения дел, добавила правозащитник.

Она отметила необходимость изменять «философию и суть» процесса регистрации граждан. По словам И.ДУДНИК, государство планирует перейти на биометрические паспорта, но «суть» выдачи этого документа планируется оставить старой.