Защита Тимошенко намерена снова требовать от суда предоставления дополнительного времени для ознакомления с материалами дела

Киев. 19 июля. УНИАН. Адвокаты экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО Николай СИРЫЙ и Александр ПЛАХОТНЮК на заседании Печерского райсуда Киева 22 июля планируют заявить новое ходатайство о предоставлении дополнительного времени на ознакомление с материалами уголовного дела по газовым соглашениям 2009 года.

Об этом Н.СИРЫЙ и А.ПЛАХОТНЮК заявили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Мы будем и в дальнейшем просить суд предоставить время для ознакомления, предоставить то время, которое предусмотрено законодательством. В законодательстве четко написано, что суд обязан предоставить время, необходимое для ознакомления с материалами дела и подготовки к защите", - сказал А.ПЛАХОТНЮК.

В свою очередь, Н.СИРЫЙ сказал, что сегодня адвокаты начали процесс ознакомления с материалами уголовного дела Ю.ТИМОШЕНКО. "Мы уже начали знакомиться с материалами. В частности, утром, я познакомился с 50 страницами текста и планирую до конца дня выполнить разумную норму до 130-140 страниц текста. Но, кроме того, нам приходится выполнять значительную аналитическую работу, встречаться со специалистами, советоваться, планировать, как правильно выстраивать стратегию защиты", - сказал он.

Адвокаты считают недостаточным срок, предоставленный накануне председательствующим по делу судьей Родионом КИРЕЕВЫМ для ознакомления с материалами дела.

"Если разумный срок не будет предоставлен, я убежден в том, что адвокаты ТИМОШЕНКО используют все предоставленные им полномочия, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом, для восстановления законных прав ТИМОШЕНКО на защиту", - заявил Сергей ВЛАСЕНКО.

С.ВЛАСЕНКО также пригласил представителей средств массовой информации наблюдать за процессом ознакомления адвокатов Ю.ТИМОШЕНКО с материалами уголовного дела - завтра в офисе партии "Батькивщина" (ул. Туровская, 15) с 10.00 до 18.00, а также в четверг, 21 июля, с 9.00 до 18.00 - в Печерском районном суде Киева, чтобы исключить все возможные инсинуации о достаточности срока, предоставленного Р.КИРЕЕВЫМ.

Как сообщал УНИАН, 18 июля судья Печерского райсуда Киева Р.КИРЕЕВ принял решение об отстранении С.ВЛАСЕНКО от защиты по делу, возбужденному в отношении Ю.ТИМОШЕНКО. Такое решение судья принял в связи с систематическим нарушением С.ВЛАСЕНКО установленного порядка ведения судебного заседания.

В то же время суд разрешил привлечь к защите Ю.ТИМОШЕНКО новых адвокатов – Н.СИРОГО и А.ПЛАХОТНЮКА.

Ю.ТИМОШЕНКО и ее адвокаты требовали от суда предоставить им два месяца для ознакомления с материалами уголовного дела по газовым соглашениям 2009 года, но суд предоставил им всего три дня – до 22 июля.