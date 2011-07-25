Киев. 25 июля. УНИАН. Ассоциация участников коллекторского бизнеса Украины (АКБУ) составила «Манифест ответственного коллектора».

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявил президент Ассоциации участников коллекторского бизнеса Украины Александр ИЛЬЧУК.

По его словам, перед парламентскими выборами в Украине вырос интерес к коллекторским компаниям, и некоторые политики пытаются дискредитировать их: «Накануне очередных выборов, теперь уже парламентских, активизируются ряд политиков, которые пытаются, мне кажется, в очередной раз на почве защиты граждан Украины, из которых сегодня некоторые не в состоянии вернуть долг, некоторые не хотят вернуть долг, сделать свои политические проекты».

«Для того, чтобы исключить все вот эти спекуляции, мы подготовили «Манифест ответственного коллектора»… Мы здесь четко сказали, что все те, кто называет себя коллекторами и хочет открыто и прозрачно работать на этом рынке – присоединяйтесь к нам», - говорит А.ИЛЬЧУК.

Манифест подписали 12 членов АКБУ.

По словам президента Ассоциации, создание данного манифеста является превентивной мерой перед выборами.

«В нашем манифесте мы 90% отобразили того, что есть в европейских манифестах», - отметил А.ИЛЬЧУК.

«Он (манифест – УНИАН) достаточно простой, занимает всего две страницы: 14 пунктов о том, что обязан делать коллектор, и 8 о том, что является недопустимым в коллекторской деятельности», - говорит глава совета АКБУ Ашот АРУТЮНЯН.

По его словам, в манифесте прописано, что коллектор обязан при общении с должником идентифицировать себя, не представляться представителем власти, убедиться, что должник понимает причину возникновения долга, сумму долга, убедиться, что эта сумма рассчитана корректно. Общение с должником должно основываться на корректности.

Как отметил исполнительный директор АКБУ Артем КУЧИН, ассоциация призывает граждан помочь идентифицировать недобросовестных коллекторов на рынке путем обращения в госорганы.

Справка УНИАН. Ассоциация участников коллекторского бизнеса (АКБУ) основана в декабре 2008 года. Сегодня в состав ассоциации входят такие компании: Credit Collection Group, ООО «Служба исполнения обязательств», компания Verdict, входящая в группу компаний eCall, ООО «Европейское агентство по возврату долгов», ООО «Укрборг», ООО «Универсальная коллекторская группа», ООО «Финансовое агентство по сбору платежей», ООО «УкрФинансы», ООО «Кредитэкспресс», «Примоколлект», компания CreditEX и ООО «АКЗБ «Дельта М».