В этом году Крещение Руси будет отмечаться 28 июля в Киеве, Минске и Москве

Киев. 26 июля. УНИАН. В этом году Крещение Руси будет праздноваться 28 июля в Киеве, Минске и Москве, когда православная церковь отмечает День Святого князя Владимира.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН продюсер и ведущий празднования Юрий МОЛЧАНОВ.

«Впервые в этом году этот праздник будет отмечаться в трех странах», - сказал он.

Ю.МОЛЧАНОВ сообщил, что праздничные мероприятия будут проходить при участии известных артистов, среди которых Елена ВАЕНГА, Иван ОХЛОБЫСТИН, Петр МАМОНОВ, рок-группы «Братья Карамазовы», «Uma2rmaN», «Воскресение», «С.К.А.Й.».

«Артистов выбирали с точки зрения содержания их творчества, то есть форма может быть разной, однако это те люди, которые могут думать, мыслить и разговаривать», - объяснил он.

Народный депутат Украины Василий ГОРБАЛЬ напомнил, что это праздник отмечают в Украине уже 4 года. По его словам, инициатива проведения этого праздника принадлежит международной общественной организации «День Крещения Руси».

В.ГОРБАЛЬ выразил убеждение, что без возрождения духовных ценностей развитие Украины невозможно, а праздник Крещения Руси может способствовать этому возрождению.

Организатор и участник празднования, лидер группы «Братья Карамазовы» Олег КАРАМАЗОВ сообщил, что в этом году участие в праздновании примут космонавты. По его словам, с каждым годом все больше людей отмечают этот праздник.