Доверие клиентов к ПАО «БТА Банк» продолжает расти

Основным индикатором стабильности любого банка является рост клиентской базы. Так, за первое полугодие 2011 года в «БТА Банке» было открыто более 6,5 тыс. счетов. Общая сумма депозитов физических лиц составила 852 млн. 761 тыс. грн. При этом доля вкладов сроком свыше года (по контрактным срокам) составила 77% от общего депозитного портфеля физических лиц, тогда как в начале года этот показатель составлял 61%.

Депозитный портфель физических лиц банка вырос на 32,5%, в сравнении с 9,7% по банковской системе, юридических лиц – на 58%, в сравнении с 14,9%.

«Главный критерий для клиентов в принятии решения о сотрудничестве с банком – показатели его стабильности и надежности. Именно такому финансовому институту клиенты готовы доверять свои деньги. Соответственно, наблюдая увеличение депозитной базы «БТА Банка», можно сделать вывод о росте доверия со стороны клиентов. Это хороший показатель для нас, и мы готовы двигаться дальше в таком же направлении, предлагая своим клиентам конкурентоспособные продукты и достойный уровень сервиса», - отмечает председатель Правления «БТА Банка» Наталья СЕРГЕЕВА.

Надежность ПАО «БТА Банк» подтверждается рядом показателей.

Адекватность капитала банка по состоянию на 01.07.2011 составила 52,43% (при нормативном значении НБУ от 10%). Банк на порядок превышает требования регулятора и средние уровни банковской системы по основным показателям ликвидности: норматив мгновенной ликвидности банка на 01.07.2011 составил 135% (требование НБУ – 20%), текущей ликвидности – 88% (НБУ – 40%), краткосрочной ликвидности – 98% (НБУ – 60%).

В ежегодном рейтинге надежности банков по итогам 2010 года, опубликованном изданием «Эксперт», «БТА Банк» занял 7-е место с рейтингом «А» - высокий уровень надежности.

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