В Украине с 2012 г. ежегодно планируется обеспечивать жильем 10% молодых семей, стоящих на квартучете – законопроект

Киев. 2 августа. УНИАН. В Украине, начиная с 2012 года, ежегодно планируется обеспечивать жильем 10% молодых семей, пребывающих на квартирном учете.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН глава правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Леонид РИСУХИН в ходе презентации законопроекта «Об особенностях государственной поддержки обеспечения молодежи жильем».

Согласно законопроекту, в госбюджете 2012 года планируется предусмотреть выделение средств отдельной статьей, исходя из расчетов стоимости мероприятий по реализации механизмов господдержки обеспечения молодежи жильем, что предусматривает возможность обеспечить жильем в соответствующем году не менее 10% молодых семей от их общего количества в стране (по данным Госстата или госреестра граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий).

Л.РИСУХИН отметил, что среди основных принципов законопроекта «прежде всего, это государственная поддержка, а не обеспечение жильем… Государство не строит жилье для передачи в собственность… Государство или помогает дешевыми и доступными кредитами, или субсидиями, или предоставляет возможность снимать жилье в аренду в соответствующем жилом фонде. Второй принцип – многовариантность государственной помощи по обеспечению жильем для разных категорий… И третий основной принцип – это, безусловно, прогнозируемость, системность и возможность общественного влияния на соответствующие органы с точки зрения достижения результатов».

По его словам, законопроект включает семь механизмов господдержки обеспечения молодежи жильем: предоставление льготных долгосрочных государственных средств на строительство (реконструкцию) или приобретение жилья за счет государственного и местных бюджетов (до 30 лет под 3% годовых); ипотечное льготное кредитование за счет собственных и привлеченных средств госфонда (до 30 лет под 9,75% годовых); содействие созданию молодежных жилищных комплексов (МЖК) и молодежных жилищно-строительных кооперативов (МЖСК) (планируется, что местные власти представляют фонду в долгосрочную аренду земельные участки для МЖК и МЖСК для строительства жилья по цене 1 грн. за 1 га на 1 год); предоставление частичной компенсации процентной ставки по кредиту, выданному на строительство (реконструкцию) или приобретение жилья (под 7,75% годовых на срок не более 10 лет); предоставление господдержки для строительства или приобретения жилья (в размере 30% от стоимости строительства или приобретения жилья); предоставление жилья в аренду без права его выкупа (на период достижения взрослыми членами семьи 35 лет (включительно)); предоставление налоговых льгот.

Л.РИСУХИН отметил, что законопроект предусматривает принятие на законодательном уровне новой общегосударственной программы господдержки обеспечения молодежи жильем.

Он уточнил, что две реализуемые фондом программы для молодежи (льготное кредитование и частичное возмещение процентной ставки по кредитам) завершаются в 2012 году.

При этом документ предусматривает создание общественного совета, члены которого будут утверждаться Президентом Украины, а также повышение статуса госфонда как небанковского государственного финансового учреждения, «который позволяет быть серьезным игроком на рынке недвижимости».

Кроме средств государственного и местных бюджетов, для финансирования программ предусматривается привлечь возможности Национального банка, а также планируется привлекать средства молодежи через МЖК и МЖСК.

Л.РИСУХИН отметил, что на протяжении августа планируется провести общественное обсуждение законопроекта во всех областях и после доработки представить общественности в начале сентября, чтобы передать народным депутатам для подачи в Верховную Раду.

В свою очередь народный депутат Андрей ПИНЧУК сообщил, что принятие законопроекта в целом ожидается до конца текущего года.

«Я планирую подать законопроект в министерства регионального развития и строительства, юстиции, финансов для того, чтобы они дали свои заключения, мы бы доработали и совместными усилиями с правительством приняли бы этот законопроект в целом до конца года… Объективно, необходимо, чтобы этот закон в полную мощность начал работать уже с 2013 года», - уточнил он.