Гриджук получил приз памяти Вадима Гетьмана «Банкир, которому доверяют - 2011»

Киев. 2 августа. УНИАН. В рамках II Всеукраинского конкурса «Банк, которому доверяют - 2011» председатель правления банка «Хрещатик» Дмитрий ГРИДЖУК получил специальный приз памяти Вадима Гетьмана «Банкир, которому доверяют - 2011». Награждение и пресс-конференция Д.ГРИДЖУКА проходили сегодня в пресс-центре УНИАН.

«Из всех наград которые у меня есть, эта награда является наиболее специфической и наиболее дорогой, потому что эта награда связана с человеком, который имеет прямое отношение к становлению банковской системы Украины. Поэтому я с глубокой благодарность и глубокой ответственностью принимаю эту награду, и считаю, она является хорошим стимулом для дальнейших трудовых свершений», - отметил Д.ГРИДЖУК после награждения.

Приз памяти Вадима Гетьмана является авторской работой украинских скульпторов, членов Национального союза художников Украины Стаса КАДОЧНИКОВА и Татьяны ЗАЙЦЕВОЙ. Скульптура представляет собой бронзовую фигуру человека, который держит над головой стеклянный шар, символизируя финансовую стабильность, открытость и надежность.

Справка УНИАН. Организатором Всеукраинского конкурса «Банк, которому доверяют» выступает издательство «КБС-Издат», выпускающее журнал «Банкиръ» и справочник-каталог «Банки Украины, СНГ, Балтии, Грузии. Финансово-кредитные институты и учреждения. Банковские технологии, оборудование и услуги».