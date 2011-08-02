В "Опоре" заявляют о непрозрачности работы приемных комиссий во время поступления в вузы

Киев. 2 августа. УНИАН. В гражданской сети “Опора” считают, что работа приемных комиссий во время нынешней вступительной кампании в высшие учебные заведения была недостаточно прозрачной.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил координатор образовательных программ “Опоры” Николай КУЗИК.

По его словам, приемные комиссии нарушали процедуру обнародования собственных решений в течение двух дней после их принятия, как того требуют Условия приема. Таким образом, подчеркнул активист “Опоры”, абитуриенты были лишены права доступа к важной для них информации.

В качестве примера Н.КУЗИК привел ситуацию в Национальном педагогическом университете имени Михаила Драгоманова. В частности, этот вуз по состоянию на 1 августа не обнародовал результаты внутриуниверситетских экзаменов. Кроме того, вуз не подал эту информацию и в ИС «Конкурс».

Также Н.КУЗИК сообщил, что Национальный авиационный университет традиционно обнародовал списки рекомендуемых к зачислению без соответствующих данных об участниках вступительной кампании, а точнее - в алфавитном порядке без указания конкурсных баллов, принадлежности абитуриентов к категориям (льготные, по целевым направлениям, вне конкурса и т.п.), дополнительные баллы за довузовскую подготовку, победы в олимпиадах или членство в Малой академии наук. “Это прямо противоречит требованиям Условий приема по оформлению списков”, - сказал он.

Кроме того, отметил Н.КУЗИК, выявлено несоответствие утвержденных Минобразования правил приема отдельных вузов установленным для всех Условиям приема. “Это влияет на порядок проведения вступительной кампании в разных вузах Украины и нарушает единую процедуру организации процесса. Такая ситуация приводит к нарушению основополагающего принципа равного доступа к образованию всех граждан”, - сказал он.

По словам Н.КУЗИКА, выявленные факты свидетельствуют о невнимательном вычитывании проекта правил приема, которые подаются администрацией вуза на утверждение профильному министерству. Он отметил, что под предлогом того, что внесение изменений в Правила при поступлении запрещено, отдельные учебные заведения используют самовольно установленные нормы. Например, Харьковский национальный экономический университет определил на одну из специальностей профильным предметом экономическую теорию, по которой не сдают ВНО. То есть, отметил активист “Опоры”, учебное заведение предложило сдавать дополнительный экзамен, хотя такая возможность не предусмотрена Условиями приема и не используется по аналогичным направлениям в других заведениях.