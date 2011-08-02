В “Опоре” считают неудачным эксперимент с подачей документов в вузы в электронном виде

Киев. 2 августа. УНИАН. В гражданской сети “Опора” считают неудачным нынешний эксперимент с подачей документов в высшие учебные заведения в электронном виде с помощью системы «Электронное поступление».

Об этом председатель правления “Опоры” Ольга АЙВАЗОВСКАЯ заявила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Она отметила, что в этом году абитуриенты имели возможность подавать документы в приемные комиссии не только в бумажном виде, но и через систему «Электронное поступление». При этом, отметила О.АЙВАЗОВСКАЯ, за неделю до начала вступительной кампании только 10% вузов подключились к системе.

“Задержка с подключением привела к сбоям, ведь по состоянию на 1 июля, когда начался прием документов, не все учебные заведения получили логины и пароли к системе, значительное количество не имело представления, как с ней работать”, - сказала она.

О.АЙВАЗОВСКАЯ отметила, что в первые дни приема документов возникали проблемы с подключением к базе данных, хотя наплыва абитуриентов-пользователей не было.

Кроме того, сказала она, абитуриенты жаловались, что им иногда автоматически занижались баллы ВНО на сотые доли, например, балл в 186,5 можно было зарегистрировать как 186, заявления направлялись в другие, схожие по названию вузы, система выдавала «ошибку» и вообще отказывалась регистрировать данные, хотя абитуриент и вводил их корректно.

«Впрочем, наибольшую обеспокоенность вызывает то, что данные получали в пользование, опять же, частные структуры, которые могут ими оперировать не только в отношении задачи поступления”, - отметила она.

О.АЙВАЗОВСКАЯ отметила, что ознакомление абитуриента с правилами приема, имеющейся лицензией и сертификатом об аккредитации соответствующего направления подготовки (специальности), а также предоставление им согласия на обнародование результатов ВНО, вступительных экзаменов фиксируется и подтверждается его личной подписью. При этом она отметила, что такое действие невозможно совершить без визита абитуриента в приемную комиссию, поскольку в Украине рядовые граждане не используют электронный аналог подписи.

Как сообщал УНИАН, сегодня министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий ТАБАЧНИК заявил, что он доволен первым этапом вступительной кампании 2011 года.

Он заявил, что оправдали себя предложенные ведомством новшества, в частности, система “Электронное поступление”. Это, по его словам, позволило значительно уменьшить очереди в приемные комиссии. Также, по сравнению с прошлым годом, получено почти вдвое меньше жалоб и обращений граждан в период подачи документов.