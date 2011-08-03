Томенко заявляет, что новый защитник Тимошенко уже два дня в суде изучает материалы “газового” дела

Киев. 3 августа. УНИАН. Новый защитник экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО Юрий СУХОВ постоянно находится в суде и изучает материалы «газового» дела своей подзащитной, чтобы затем избежать обвинений со стороны суда в ненадлежащем выполнении своих обязанностей.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявил заместитель председателя Верховной Рады, член партии “Батькивщина” Николай ТОМЕНКО.

“Я знаю, что СУХОВ сидит в суде и читает дело, чтобы его потом не обвинили, что он гуляет где-то. Он приходит утром эти два дня, берет дело и читает”, - сказал он. В то же время вице-спикер отметил, что вряд ли Ю.СУХОВУ удастся до завтрашнего утра изучить все материалы.

Н.ТОМЕНКО прогнозирует, что 4 августа во время заседания Печерского суда по делу Ю.ТИМОШЕНКО продолжится допрос свидетелей, и никто не будет считаться с дополнительными ходатайствами. “Мое ощущение такое, что завтра мы придем в суд и нам скажут, что уже пришли бывшие министры, которые являются свидетелями, поэтому будем слушать свидетелей”, - сказал Н.ТОМЕНКО.