К Волге применяли силу и могли предъявить обвинение, когда он находился в тяжелом физическом состоянии, - адвокат

Киев. 3 августа. УНИАН. Адвокат экс-председателя Госфинуслуг Василия ВОЛГИ Олег КОРОЛЬ не исключает, что его подзащитному могли предъявить обвинение, когда он находился в тяжелом физическом состоянии и плохо осознавал, что происходит.

Об этом он сказал на пресс-конференции в УНИАН на тему “Перспективы “дела Волги”.

По словам адвоката, В.ВОЛГА сообщил ему во время свидания 29 июля, что 27 и 28 июля с ним проводились следственные действия, и в это время он очень плохо себя чувствовал.

«Я так думаю, что, возможно, ему попробовали предъявить обвинение, но значение слов следователя, его действия он не мог осознавать в связи с тем состоянием здоровья, в котором он находился. Следователь буквально принуждал его писать под диктовку и применял к нему не только психологическое, но и физическое воздействие», - сказал О.КОРОЛЬ.

На уточняющий вопрос журналистов, к какому физическому воздействию прибегал следователь, О.КОРОЛЬ ответил, что, зная о том, что у В.ВОЛГИ проблемы со спиной, следователь нажимал на определенные точки на спине, тем самым усиливая боль.

По словам адвоката, В.ВОЛГА отказывался ставить подписи под протоколом в отсутствие своего защитника О.КОРОЛЯ. «Но что подписал защитник, назначенный следствием, нам неизвестно. Возможно, что он даже пошел на то, чтобы вне воли своего подзащитного подписать протокол о предъявлении обвинения», - добавил он.

В то же время О.КОРОЛЬ сообщил, что каких-либо материальных доказательств предъявления В.ВОЛГЕ обвинения он не видел. «Он (В.ВОЛГА - УНИАН) принес мне все документы, которые у него были в камере, там ни протокола, ни самого постановления о предъявлении обвинения я не нашел», - сказал он.

Адвокат также сообщил, что его свидание с В.ВОЛГОЙ было прервано «незаконным путем», и после того, как он отказался покинуть помещение, где происходило свидание, он был избит, и трое сотрудников СБУ вытолкали его из помещения.

Адвокат считает, что в деле есть много фактов, которые свидетельствуют о том, что оно имеет «искусственный, надуманный характер». По его словам, следствие проводится с «огромными нарушениями требований Конституции и УПК».

Как сообщал УНИАН, В.ВОЛГУ задержали 19 июля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Сейчас он находится в следственном изоляторе Службы безопасности.

1 августа Печерский районный суд Киева по представлению Генеральной прокуратуры Украины устранил адвоката О.КОРОЛЯ от дела экс-председателя Госфинуслуг В.ВОЛГИ.

Сегодня, 3 августа, О.КОРОЛЬ сообщил, что намерен подать ходатайство о том, чтобы его вновь допустили к защите В.ВОЛГИ.