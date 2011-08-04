Правозащитники считают политическими уголовные дела, возбужденные против Тимошенко и Луценко

Киев. 4 августа. УНИАН. Правозащитники считают политическими уголовные дела, возбужденные против экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО и бывшего министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

Об этом сопредседатель Харьковской правозащитной группы Евгений ЗАХАРОВ заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«По нашему мнению, дело ТИМОШЕНКО является политическим. Бесспорно, является политической и дело ЛУЦЕНКО», - сказал он.

Отвечая на вопрос, что именно свидетельствует о политическом характере уголовного дела против Ю.ТИМОШЕНКО относительно подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году, Е.ЗАХАРОВ ответил: «О политическом характере этого дела, по моему мнению, свидетельствует то, что в действительности до сих пор непонятно, в чем ее обвиняют».

По его словам, когда возбуждают уголовное дело за управленческие решения, то это уже настораживает.

При этом правозащитник заметил, что ни по делу Ю.ТИМОШЕНКО, ни по делу Ю.ЛУЦЕНКО, ни по делу бывшего первого заместителя министра юстиции Евгения КОРНЕЙЧУКА не ставился вопрос об их корыстных мотивах.

«Статьи пол превышению служебных полномочий и злоупотребления служебным положением - это «резиновые» обвинения, и нужно иметь доказательства, что действия, которые были совершены, являются криминально-уголовными. До сих пор ни в обвинении, которое звучало, ни в ходе процесса еще ни разу не прозвучало, какие именно уголовно-наказуемые действия были совершены ТИМОШЕНКО», - добавил правозащитник.

Кроме того, он обратил внимание на процессуальные нарушения в ходе рассмотрения Печерским районным судом Киева дела против Ю.ТИМОШЕНКО.

«Все это наводит на мысль, что настоящие мотивы этого преследования заключаются в том, чтобы отстранить основного политического конкурента на будущих выборах», - подытожил Е.ЗАХАРОВ.

Он также считает, что дело против Ю.ЛУЦЕНКО содержит «просто юридически никчемные обвинения».

«Вообще, казалось, что я ко всему привык, но когда я читаю в постановлении о взятии под стражу, что мотивами является то, что он давал интервью, что он не признает себя виновным, что он не знакомится с делом по графику, который предоставил следователь... Право на ознакомление с делом - такое же право, как право на защиту, и это вообще неслыханно, чтобы следователь диктовал обвиняемому, в каком режиме ему знакомиться с делом. Ни одного законного основания для лишения ЛУЦЕНКО свободы не было. Это дело, несомненно, является политическим», - сказал Е.ЗАХАРОВ.

Справка УНИАН. В начале апреля Генпрокуратура возбудила против Ю.ТИМОШЕНКО дело по факту превышения власти и служебных полномочий во время заключения газовых контрактов с Россией в 2009 году.

17 июня Генеральная прокуратура передала в суд уголовное дело по обвинению экс-премьера в превышении служебных полномочий и принятии единоличного решения при заключении газовых соглашений.

Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. Его содержат в Лукьяновском СИЗО.

23 мая Печерский райсуд Киева начал рассмотрение дела экс-министра внутренних дел Украины Ю.ЛУЦЕНКО.

По данным Генпрокуратуры, Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, приведшее к тяжелым последствиям, и злоупотреблению властью, совершённое работником правоохранительного органа.