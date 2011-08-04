Киев. 4 августа. УНИАН. Правозащитники создали Общественный комитет защиты от политических преследований в Украине.

Об этом сопредседатель Харьковской правозащитной группы Евгений ЗАХАРОВ сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам Е.ЗАХАРОВА, на сегодняшний день в состав комитета вошли 14 человек, часть из которых были участниками правозащитного движения еще в советское время.

«Это неполитичное объединение, практически все его члены беспартийные. Иных целей, кроме защиты от политических преследований, здесь нет», - отметил Е.ЗАХАРОВ.

Исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Владимир ЯВОРСКИЙ отметил, что главной задачей комитета является защита людей, которые страдают от преследования за свои убеждения.

«Мы собираем факты, мы их анализируем, мы информируем украинскую и международную общественность об этих фактах, мы осуществляем выпуск периодических бюллетеней, хроники политических преследований, составляем список жертв политических преследований и пытаемся классифицировать их по соответствующей классификации, оказываем бесплатную правовую помощь людям, которых преследуют за их политические убеждения», - сказал он.

Кроме того, по словам В.ЯВОРСКОГО, Комитет будет организовывать акции протеста и обращения к международному сообществу с целью давления на украинскую власть, чтобы она прекратила преследование тех или других лиц по политическим мотивам.

Также Комитет будет оказывать содействие гражданам в рассмотрении их дел в Европейском суде по правам человека.

В.ЯВОРСКИЙ сообщил, что осенью в Украине состоится международный круглый стол с участием правозащитников из стран Восточной Европы, на котором будут обсуждать вопросы политических преследований.

В свою очередь, правозащитник Василий ОВСИЕНКО не исключил, что нынешняя власть может проводить репрессии против правозащитников. «Я опасаюсь, что репрессии против правозащитников обязательно будут. В какой форме это будет выражаться - зависит от фантазии нынешнего руководства», - сказал он.