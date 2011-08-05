Сервис Tickets.ua завершил интеграцию системы продажи электронных автобусных билетов

Сервис Tickets.ua, лидер украинского рынка онлайн бронирования транспортных услуг, завершил интеграцию системы продажи электронных автобусных билетов. Таким образом была реализована концепция единого сервиса по продаже электронных билетов на все виды транспорта – авиационный, железнодорожный и автобусный.

В рамках предоставления новой услуги пользователям доступна возможность приобретения электронных автобусных билетов на внутренние и международные рейсы около 500 украинских и зарубежных перевозчиков.

Ранее на Tickets.ua была успешно разработана и внедрена система онлайн бронирования и продажи электронных авиабилетов, позволяющая пользователям выбрать оптимальные варианты перелёта среди предложений свыше 200 авиакомпаний, а также услуга бронирования и продажи электронных железнодорожных билетов на поезда «Укрзализныци».

Таким образом, командой Tickets.ua был создан универсальный инструмент для онлайн планирования путешествий и покупки электронных билетов на все виды транспорта, не имеющий аналогов на украинском рынке.

В настоящее время Tickets.ua позволяет пользователям производить подбор оптимальных маршрутов, проверку наличия мест, бронирование и оплату билетов на самолет, поезд, автобус электронным способом. Доступен широкий выбор способов оплаты: электронной валютой, платежными картами, по безналичному расчету. К системе Tickets.ua подключен эквайринг ведущих отечественных банков – «ПриватБанк», «Райффайзен Банк Аваль», «Укрэксимбанк».

Собственный круглосуточный call-центр обеспечивает квалифицированную поддержку пользователей Tickets.ua как из Украины и России, так и из стран дальнего зарубежья.

*** Tickets.ua – зарегистрированная торговая марка ООО «Авиалайн». Первая продажа авиабилетов была проведена в 2009 году. Сегодня Tickets.ua обслуживает свыше 180 000 поисков в сутки, ежедневно услугами сервиса пользуются более 15 000 пользователей.

ООО «Авиалайн» аккредитована Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA) (аккредитация №72–3 2383 4), сертифицирована Государственной авиационной администрацией Украины (сертификат №АП0613) на право продажи авиационных перевозок.

Tickets.ua – один из немногих (если не единственный) сервис, не декларативно, а реально работающий одновременно с двумя ведущими глобальными системами бронирования (GDS) – Amadeus и Galileo. Такая консолидация позволяет предлагать пользователям максимально эффективный поиск маршрутов и подбор цен.

Миссия Tickets.ua – заботиться о пассажире с момента подбора маршрута до завершения путешествия в нужной точке.