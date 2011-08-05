Общественность требует от Президента и правоохранительных органов вмешаться в ситуацию вокруг газеты «Літературний Львів»

Киев. 5 августа. УНИАН. Общественность требует от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и правоохранительных органов вмешаться в ситуацию вокруг газеты «Літературний Львів».

Об этом представитель Львовской организации Национального союза писателей Украины (ЛОНСПУ) Мария ЯКУБОВСКАЯ заявила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Она сообщила, что 20 июля неизвестные лица выломали двери и ограбили помещение, которое занимала редакция газеты «Літературний Львів». Нападавшие отказались вернуть трудовому коллективу редакции компьютеры с редакционными материалами и очередной тираж газеты, а также не допустили работников редакции к своим рабочим местам.

Сотрудники связывают эти события с тем, что газета освещала подготовку к проведению Всеукраинского съезда писателей и затрагивала вопрос о сохранении и возвращении имущества, которое принадлежит Национальному союзу писателей Украины.

Как отметила М.ЯКУБОВСКАЯ, в прокуратуре Львовской области сначала отказывались принять заявление о захвате помещения ЛОНСПУ, но после требования в письменном виде оформить отказ, все-таки приняли документ.

“По этому поводу я обратилась к Президенту Украины и генеральному прокурору с требованием в силу предоставленных им властных полномочий принять необходимые меры к работникам и руководителям милиции, СБУ и прекратить рейдерские действия, а виновных привлечь к ответственности в соответствии с действующим законодательством Украины”, - сказала М.ЯКУБОВСКАЯ.