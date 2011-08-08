26-28 августа в МВЦ салон «Модная кукла», фестиваль «Волшебный бисер», выставка «Золотые руки мастеров»

ІI Международный салон «Модная кукла»

II Международный фестиваль «Волшебный бисер»

ІV Международная выставка-ярмарка «Золотые руки мастеров»

С 26 по 28 августа 2011 г., г. Киев

Организатор - редакция журнала «Модный журнал»

Торжественное открытие выставки состоится 26 августа в 12.00.

Для посетителей выставка будет открыта:

26 и 27 августа с 10.00 до 19.00

28 августа — до 17.00.

Место проведения — Международный выставочный центр, г. Киев, Броварской проспект, 15, павильон №2.

Выставка-ярмарка «Золотые руки мастеров» и салон «Модная кукла» соберут на своих площадках художников-кукольников, мастеров по бисероплетению, вышивке, батику, вязанию, гончаров и мастеров из других видов декоративно-прикладного искусства, компаний и магазинов товаров для творчества.

В салоне «Модная кукла» представлены работы более 100 художников-кукольников из городов: Киев, Москва, Тверь, Бровары, Запорожье, Екатеринбург, Винница, Саратов, Харьков, Мелитополь, Ровно, Борисполь, Кролевец, Сумская обл., Днепропетровск, Кировское, Одесса, Тернополь, Луганск, Николаев, Львов, Ярославль.

Впервые в Киеве будет представлен фотопроект "Секрет плюшевого мишки". Авторы: директор Кукольной галереи «Вахтановъ», г. Москва, Ирина Мизина и известный фотограф Владимир Помогаев.

Также будут подведены итоги конкурса «Модная кукла», в котором принимают участие 20 художников.

Государственный музей игрушки предложит посетителям экспозицию этнических кукол-раритетов и познакомит с творческим заделом талантливых скульпторов-кукольников и художников.

Посетители смогут приобрести произведения искусства непосредственно у самих мастеров, которые поделятся своими секретами на мастер-классах. Там можно будет не только получить знание по определенному виду рукоделия, но и собственноручно изготовить предложенное изделие.

В этом году фестиваль «Волшебный бисер» принимает в Киеве:

Экспозицию работ «Beadwork Exhibition 2011» дизайнеров из Японии - «Japan Art Accessories Association»,Токіо.

Экспозицию выставки «Хрустальный талисман», мастеров художественной мастерской «Анкарс», Москва.

Экспозицию финалистов конкурса «Твори по-украински», организатор - «Украинские недели «Макдональдс».

Дизайнеров-преподавателей из Украины, США, Великобритании, России, которые проведут серию мастер-классов.

Лепка авторской куклы, технология «Лемпворк» (изготовление бусин из стекла), плетение фриволите, роспись тканей, вышивка бисером, изготовления куклы-мотанки и аксессуаров для кукол из дерева, кожи, металла — тематика мастер-классов.

Детально с программой классов мастера можно ознакомиться на сайте журнала и выставки.

Международное жюри подведет итоги ІI Международного конкурса «Бисерный эксклюзив», в котором принимают участие 25 мастериц из Украины, России, Ирландии и Германии.

Посетители выставки смогут увидеть более 70 эксклюзивных конкурсных работ, которые экспонируются впервые.

В программе: выступления чемпионов мира и Европы по спортивно-бальным танцам на колясках Илоны Слуговиной, Антонины Кривобок, Юлии Миронюк и Михаила Савельева, показы коллекций вечерних и повседневных украшений от Международной ассоциации дизайнеров «АРТ-бисер», яркие выступления детской студии «Улыбка солнца», продюсерской студии «PARADIZ», дуэта «Макоша».

Приглашаем к участию в проекте "Культурная карта Мира", который начнется 26 августа.

Все участники и посетители выставки могут принять участие в вышивании карты мира. Этот проект будет длиться на протяжении года на выставочных мероприятиях в Украине и за рубежом. Автор проекта - Татьяна Протчева - известная украинская мастерица ручной вышивки.

Приглашаем на выставку-ярмарку «Золотые руки мастеров» и салон «Модная кукла».

*** «Модный журнал» - ежемесячное издание о современном хобби для начинающих и профессионалов. Бисероплетение, батик, фото-уроки, опыт дизайнеров, советы начинающим, конкурсы и выставки.

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