Эксперт считает, что задержание Тимошенко негативно отразится на имидже Януковича

Киев. 8 августа. УНИАН. Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий БАЛА считает, что арест экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО негативно отразится на имидже Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Президенту нужно разобраться в том, что происходит, достаточно серьезно и быстро, поскольку в первую очередь это бьет негативом по Президенту ЯНУКОВИЧУ. Те люди, которые используют эту ситуацию для решения своих корпоративных интересов, пытаясь подменить это политической целесообразностью, могут создать проблемы в контексте деятельности исполнительной власти», - сказал В.БАЛА.

По его убеждению, арест Ю.ТИМОШЕНКО - это большое психологическое давление.

Эксперт посоветовал и власти, и оппозиции «поменьше накалять ситуацию, повышать градус кипения в стране», поскольку это может привести к тому, что на парламентских выборах будут говорить не о программе развития страны, а «о хороших или плохих, своих или чужих».

В.БАЛА также отметил, что ситуация вокруг задержания Ю.ТИМОШЕНКО негативно отразится и на действующей власти. «Нужно понимать, что если Посольство США обращается с тем, что они хотят посетить лидера оппозиции в СИЗО, то это в действительности беспрецедентный случай. Чем скорее власть на это отреагирует, тем с наименьшими потерями она выйдет», - сказал он.

По поводу заявления представителя украинского МИД Олега ВОЛОШИНА, который призвал должностных лиц Евросоюза не реагировать на арест слишком остро, В.БАЛА сказал: «В каждом посольстве есть люди, которые четко отслеживают ситуацию, и не нужно рассказывать этим странам, что это не так, ведь в действительности они хорошо ориентируются в ситуации».