Оппозиция отзывает своих депутатов из отпусков с целью проведения внеочередной сессии ВР - Соболев

Киев. 8 августа. УНИАН. Оппозиция отзывает своих народных депутатов из отпусков с целью организации и проведения внеочередной сессии Верховной Рады Украины в связи с арестом экс-премьер-министра, лидера «Батькивщины» Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил народный депутат от «БЮТ-Батькивщины» Сергей СОБОЛЕВ.

«Поскольку это (процедура назначения внеочередной сессии – УНИАН) четко регламентировано, то сначала решено определить, сколько непосредственно народных депутатов есть в Киеве, и с этого момента начать сбор подписей», - объяснил он.

С.СОБОЛЕВ заявил об уже окончательном принятии решение о необходимости проведения внеочередной сессии.

«На уровне руководства фракций НУ-НС и «БЮТ-Батькивщина» есть согласие о том, что такой сбор подписей будет начат, как только мы соберем информацию о наличии депутатов в Киеве... Потому что это должны быть “живые” подписи. С этого момента начинается сбор подписей, потому что делается специальная заявка на имя Председателя Верховной Рады, чтобы были выданы подписные листы», - заметил он.