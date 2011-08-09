Пенсионная программа ПАО «БТА Банк»: выгодные условия и высокий уровень сервиса

Развитие социально ориентированных программ – одно из важных направлений работы «БТА Банка». Так, с целью сделать процесс обслуживания пенсионеров более выгодным и доступным, специалисты банка разработали комплексную Пенсионную программу.

В рамках Пенсионной программы клиенту открывается карточный счет и он может получать пенсию или социальную помощь на условиях тарифного пакета «Пенсионный». По условиям этого пакета, клиент получает ряд бонусов и преимуществ. К примеру: бесплатное открытие текущего счета в любой валюте, бесплатный выпуск/перевыпуск карты класса Visa Еlectron/Maestro или VisaClassic/MasterCardStandard, выгодные тарифы на оплату коммунальных платежей, скидка 30% на аренду индивидуального сейфа и т.д.

К тому же, каждый пенсионер, который обслуживается в рамках тарифного пакета «Пенсионный», кроме бонусов, получает возможность дополнительного заработка. Так, на остаток денежных средств на пенсионном счете начисляется 12% годовых. А в рамках акции «Пенсионная», которая продлится до конца года (31.12.2011), каждый пенсионер, оформивший платежную карту на условиях тарифного пакета «Пенсионный» и в тот же день открывший любой депозит в национальной валюте на срок от 3-х месяцев, гарантированно получает 50 грн. на карточный счет.

Также, предъявив пенсионное удостоверение, вкладчик получает надбавку к базовой процентной ставке по депозиту в размере 0,5% годовых к любому вкладу (кроме "Рекордный на 1, 2 месяца", "Индексированный", "Щедрый").

Пенсионная программа ПАО «БТА Банк» доступна каждому клиенту. Для того, чтобы оформить платежную карту для выплаты пенсии или социальной помощи, достаточно просто обратиться в любое отделение банка с паспортом, идентификационным номером (ИНН) и пенсионным удостоверением. Менеджер оперативно откроет пенсионный счет и подготовит необходимые документы. Заявление на перечисление пенсии будет доставлено в Пенсионный фонд сотрудниками банка.

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