Megapolis.DocNet названа лучшей системой электронного документооборота 2011 года

В последних числах июля состоялось торжественное подведение итогов II Всеукраинского конкурса «Профессиональная премия в сфере банковских технологий, оборудования и услуг». Согласно решению компетентного жюри, в которое входили эксперты по банковскому и страховому бизнесу, в номинации «Современные системы электронного документооборота» победил программный продукт компании InBASE консорциума Intecracy Group – Megapolis.DocNet.

«Оценивая новые и уже зарекомендовавшие себя на рынке разработки, жюри учитывало мнение потребителей, положительные и не всегда отзывы о тех или иных услугах и решениях в области банковских технологий», – отметил председатель Оргкомитета конкурса, шеф-редактор журнала «Банкиръ» Олег КАПРАЛОВ во время церемонии награждения.

Участники церемонии отметили, что программный продукт Megapolis.DocNet является первым и пока единственным отечественным решением на базе технологии MS SharePoint в Украине. В нем реализован ряд инновационных для рынка СНГ решений, которые получили хорошие отзывы клиентов – банков и страховых компаний.

Система электронного документооборота Megapolis.DocNet создана на основе концепции ECM (Enterprise Content Management) и поддерживает полный жизненный цикл управления документами и автоматизацию бизнес-процессов любого уровня сложности. Megapolis.DocNet позволяет автоматизировать процессы создания, согласования, утверждения, учета, хранения, поиска и контроля выполнения входящих, исходящих и внутренних документов организации. Результат – повышение эффективности работы финансовой компании в 5–6 раз. Кроме того, система является web ориентированным приложением, что дает возможность работать в ней сотрудникам компаний из любой точки планеты, где есть доступ в Интернет с помощью современных мобильных устройств (телефонов/смартфонов, планшетов, ноутбуков/нетбуков и даже SmartTV).

Megapolis.DocNet неоднократно удостаивалась высоких наград. Так, еще в июне 2008 г. система электронного документооборота Megapolis.DocNet победила в конкурсе, проводимом корпорацией Microsoft среди разработчиков ПО, в номинации «Партнер года в области решений для повышения эффективности работы с информацией и управления корпоративным информационным содержимым». Однако тогда оценивали систему коллеги и партнеры по IT бизнесу.

«Нынешняя награда системы электронного документооборота Megapolis.DocNet является для нас более важной. Ведь высокую оценку поставили непосредственные пользователи нашего решения, у которых есть с чем ее сравнить. И мы рады, что они выбрали лучшим именно Megapolis.DocNet», – подчеркнул во время церемонии награждения директор компании InBASE консорциума Intecracy Group Александр РОССОЛ.

Проще – значит лучше

«Разрабатывая систему электронного документооборота Megapolis.DocNet, мы сделали ставку на удобство для пользователя, – рассказал А.РОССОЛ. - С этой целью интерфейс системы сделали очень простым и понятным, а процесс обработки документов – максимально гибким. В результате, работа с электронными документами в системе Megapolis.DocNet мало чем отличается от процесса работы с бумажными аналогами (визирование, подписание, рассмотрение)». А.РОССОЛ особо отметил, что при создании системы Megapolis.DocNet компания учла собственный 15-летний опыт разработки и внедрения автоматизированных систем. «Это очередной виток в развитии систем электронного документооборота, это наша гордость», – отметил директор компании InBASE.

Для более естественного представления электронного документа система обладает возможностями нанесения электронных отметок на документ, которые визуально видны при его открытии. Отметки на электронном документе представляют собой аналог отметок, наносимых на бумажный документ. Например, отметка о регистрации документа – регистрационный номер и дата регистрации; отметка о подписании документа; отметка о нанесении резолюции на документ; отметка о выполнении документа; отметка об отнесении документа к делу. Значительно упрощает работу то, что программисты предусмотрели PDF – контейнер, в котором хранится текст документа, ЭЦП, приложения к документу (в разных форматах) и другая служебная информация – воспринимать информацию в таком виде и работать с ней очень удобно.

Очень важно то, что отсутствует необходимость постоянно находиться в системе – вместо этого пользователю достаточно переходить на соответствующие задачи по ссылкам из писем-сообщений, которые приходят на его электронную почту. А система нотификации и напоминаний не позволит сотруднику упустить какое-либо событие, требующее его участия.

Учтены при разработке системы электронного документооборота Megapolis.DocNet и пожелания руководителей всех звеньев. Например, существует возможность получения статистики обработки документов, что очень важно для выявления узких мест в бизнес-процессах организации, а также встроена система управления корпоративным контентом.

«Добавлю, что система электронного документооборота Megapolis.DocNet рассчитана на дальнейшее развитие и усовершенствование. Причем, это относится, как и к самой системе, так и оптимизации и автоматизации существующих бизнес-процессов в организации», – рассказал А.РОССОЛ.

Ставка на безопасность

Члены жюри среди преимуществ системы электронного документооборота Megapolis.DocNet особо отметили защиту информации от несанкционированного доступа.

«На сегодняшний день мы стоим на пороге широкомасштабного использования электронно-цифровой подписи (ЭЦП), поэтому очень важным является возможность интеграции системы электронного документооборота с ЭЦП. Причем в государственном секторе для создания юридически значимого электронного документа, необходимо использование ЭЦП с усиленным сертификатом, выданного одним из авторизированных центров сертификации ключей, функционирующих в Украине. Поддержка данных ЭЦП также реализована в системе электронного документооборота Megapolis.DocNet», – рассказал А.РОССОЛ.

В системе Megapolis.DocNet можно защитить с помощью цифровой подписи любой документ – она обеспечивает их целостность и достоверность. На практике это выглядит так: в организации каждому сотруднику выдается ЭЦП на физическом носителе или же привязанная к его компьютеру, а наложение ЭЦП на документ в Системе всегда сопровождается отображением на документе электронного факсимиле сотрудника. При этом любые изменения, внесенные в документ после подписания, приводят к утрате легитимности подписи и, соответственно, юридической значимости документа.

Тенденции и перспективы

На сегодняшний день электронный документооборот компании InBASE, основанный на платформе собственной разработки – Megapolis и на платформе корпорации Microsoft – SharePoint, успешно функционирует в более 400 государственных и коммерческих организациях Украины и СНГ.

Анализируя тенденции развития рынка систем электронного документооборота, участники награждения отметили, что рынок растет с большой скоростью. Спрос на подобные системы будет только увеличиваться. По словам эксперта ITC рынка Антона МАРРЕРО (представляет наблюдательный совет консорциума Intecracy Group), спрос на системы электронного документооборота за последние 2 года вырос почти в пять раз.

«Сегодня мы отстаем от стран ЕС и США, где уже созданы глобальные, в масштабах страны, системы электронного документооборота, предоставляющие информативно-консультативную помощь, оказывающие государственные услуги гражданам, бизнесу, другим ветвям государственной власти и государственным чиновникам. Но при нынешних темпах развития информатизации страны, в течение ближайших 5 лет мы полностью повторим их путь», – подчеркнул А.МАРРЕРО.

Подробнее о системе электронного документооборота Megapolis.DocNet - на сайте inbase.com.ua или по телефону (044) 222-60-60.