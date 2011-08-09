Кличко заявляет о готовности взять Тимошенко на поруки для ее освобождения из-под страж

Киев. 9 августа. УНИАН. Лидер партии "УДАР" Виталий КЛИЧКО заявляет о готовности взять экс-премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО на поруки для ее освобождения из-под стражи.

Об этом В.КЛИЧКО сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН. На пресс-конференции он процитировал свое заявление на имя Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

"Считаю, что первым шагом для возобновления стабильности в стране и восстановления доверия мирового сообщества может стать освобождение из-под стражи Ю.ТИМОШЕНКО. Если для этого необходимо взять на поруки эту хрупкую женщину, то я готов это сделать. Вот мое заявление. А если же суд откажет и мне, как уже отказал многим известным людям, то это сможете сделать только лишь вы, господин Президент", - сказал В.КЛИЧКО, обращаясь к В.ЯНУКОВИЧУ.

По мнению В.КЛИЧКО, процессы в Украине уже напоминают "бои без правил". "Хуже может быть лишь гражданская война. На сегодняшний день весь мир дал оценку происходящему в Украине и под угрозой на сегодняшний день оказался курс на европейскую интеграцию — как приоритет в вашей политике, господин Президент. Мы можем оказаться на пороге международной изоляции, и не только соглашение об ассоциации с Европейским Союзом - общенациональный проект Евро-2012 также может оказаться под угрозой срыва. Данный процесс разрушит последние надежды на проведение так необходимых экономических и политических преобразований в нашей стране", - уверен лидер партии "УДАР".

"Это движение в тупик. И выходом может стать только личное вмешательство и ответственное решение, господин Президент", - заявил он.

В.КЛИЧКО убежден, что для развития страны необходим диалог между властью и оппозицией. "Отсутствие диалога — это прямой путь к диктатуре. Этого допустить нельзя. Необходимо использовать все механизмы, не исключая общенациональный круглый стол и международное посредничество. Сегодня вы должны вернуть страну на европейский путь развития. Завтра может быть уже поздно", - подчеркнул В.КЛИЧКО в своем обращении к В.ЯНУКОВИЧУ.

Лидер партии "УДАР" сообщил, что свое заявление о гарантиях поручительства за Ю.ТИМОШЕНКО сегодня через своих представителей зарегистрирует в Печерском районном суде Киева.

Как сообщал УНИАН, 5 августа Ю.ТИМОШЕНКО была арестована по решению Печерского райсуда Киева и помещена в Лукьяновское СИЗО.

Судья Родион КИРЕЕВ удовлетворил ходатайство прокуратуры об изменении для экс-премьера меры пресечения с подписки о невыезде на взятие под стражу. Свое решение судья аргументировал «системными нарушениями, препятствованием в установлении истины, нарушением порядка во время рассмотрения дела со стороны Ю.ТИМОШЕНКО».

6 августа чемпион мира по боксу В.КЛИЧКО в связи с арестом Ю.ТИМОШЕНКО приостановил подготовку к сентябрьскому поединку с польским боксером Томашом АДАМЕКОМ и вернулся из Австрии в Киев.