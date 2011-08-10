Президент ВОО «Цирковой Союз Кобзова» просит Президента помочь в предоставлении территории для концертного зала

Киев. 10 августа. УНИАН. Президент ВОО «Цирковой Союз Кобзова» Николай КОБЗОВ просит Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА помочь в предоставлении территории для концертного зала «Кобзов».

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН на тему «Первый Международный цирковой фестиваль в Украине может прекратить свое существование».

Н.КОБЗОВ сообщил, что представители фирмы - владельца территории, на которой расположен концертный зал «Кобзов» (Киев, ул. Дегтяревская, 7-а), в ультимативной форме попросили его в течение двух дней покинуть арендованную территорию.

По словам Н.КОБЗОВА, он не хочет спорить по поводу правомерности этого решения. «Мы ничего не выигрываем, мы не будем махать шашками, там задействованы большие деньги, и мы не будем с этими людьми спорить», - сказал он.

В то же время Н.КОБЗОВ отметил, что для того, чтобы разобрать конструкцию концертного зала, необходимо около двух месяцев.

По его словам, в связи с тем, что концертный зал «Кобзов» не будет иметь своей территории, под угрозой может оказаться проведение Международного циркового фестиваля, который запланирован на май 2012 года.

«Международный фестиваль, который является единственным таким событием в Украине, не может быть проведен из-за отсутствия собственной территории», - сказал Н.КОБЗОВ.