Движение «Солидарность» и партия «Новая Сила» инициируют проведение международного круглого стола по определению будущего Украины

Киев. 10 августа. УНИАН. Союз объединения граждан «Трудовое Движение «Солидарность» и Всеукраинская партия «Новая Сила» инициируют проведение международного круглого стола, на заседании которого власть и оппозиция при посредничестве международных представителей могут достигнуть компромисса по вопросам национального мира и согласия.

Об этом председатель Трудового Движения «Солидарность» Константин ИЛЬЧЕНКО и лидер «Новой Силы» Юрий ЗБИТНЕВ заявили на пресс-конференции в УНИАН.

Как отметил Ю.ЗБИТНЕВ, угольная отрасль – это лишь часть проблемы, которая существует в государстве. “Мы знаем, что сегодня очень многие оппозиционеры сидят возле Печерского суда, мы знаем, что есть проблемы в медицине, промышленности, сельском хозяйстве. И письма, которые пишут граждане, в частности, пострадавшие, не находят никакого ответа. Поэтому сейчас мы возвращаемся к своей старой идее – об инициативе созыва международного круглого стола, где при участии представителей Украины, в том числе оппозиции, при участии и под наблюдением международных организаций, Евросоюза, ПАСЕ, послов стран ЕС, США, России мы могли бы определиться, как должна идти страна дальше”, - сказал глава «Новой Силы».

По его мнению, выборы или переговоры между властью и оппозицией не приведут к изменениям в Украине, “потому что все останется на своих местах”.

“Все, что мы наблюдаем во время и после выборов, - это лишь борьба организованных преступных группировок за трон в Украине. У этого замкнутого круга нет выхода, поскольку и оппозиция, и власть на сегодняшний день, по существу, за последние 10 лет не изменили ничего в этой стране”, - заявил Ю.ЗБИТНЕВ.

По его словам, Украине нужен новый общественный договор. “Но без внешнего вмешательства Украина на рубеже 20-й годовщины независимости не имеет будущего. Это вам говорю я, как депутат Верховной Рады первого созыва, который провозглашал независимость Украины. Мы готовы инициировать созыв международного круглого стола, где власть и оппозиция под гарантии международных представителей смогут достигнуть компромисса по вопросам национального мира и согласия”, - сказал Ю.ЗБИТНЕВ.

По его убеждению, главный вопрос, который должны рассмотреть участники круглого стола, - будущее Украины. «Мы должны говорить о свободе слова, об открытых списках на выборы, о персональной ответственности, о межрелигиозном и социальном мире...», - добавил он.

Ю.ЗБИТНЕВ считает, что без вмешательства международных посредников ситуация в Украине дестабилизируется. “По моему мнению, пришло время оппозиции искать поддержки у международного сообщества, ведь только с помощью внешних факторов и гарантий безопасности можно удержать страну от скатывания к гражданскому конфликту. Я бы не хотел, чтобы Украина сегодня напоминала нам Тунис, Египет, Ливию, или чтобы мы видели такие погромы, как во Франции, Лондоне...”, - сказал он.