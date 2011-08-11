Опора назвала пять наиболее популярных среди абитуриентов-отличников вузов

14:52, 11 августа 2011
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Киев. 11 августа. УНИАН. Гражданская сеть «Опора» определила пять наиболее популярных среди абитуриентов-отличников высших учебных заведений.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила председатель правления Гражданской сети «Опора» Ольга АЙВАЗОВСКАЯ. По ее словам, на первом месте по популярности среди абитуриентов, которые получили 200-балльный результат внешнего независимого оценивания, занимает Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, куда подано 644 заявления.

О.АЙВАЗОВСКАЯ отметила, что на втором месте в этом рейтинге – НУ Киево-Могилянская академия (512 заявлений), на третьем - Национальный технический университет Украины “Киевский политехнический институт” (381 заявление), на четвертом - Львовский национальный университет им. И.Франко (357 заявлений), на пятом - КНЭУ им. В.Гетьмана (252 заявления).

О.АЙВАЗОВСКАЯ также озвучила рейтинг высших учебных заведений, имеющих спрос у участников вступительной кампании, которые по различным причинам не сдают тестирование, а имеют право быть оцененными во время традиционного экзамена. По ее словам, на первом месте - Бердянский университет менеджмента и бизнеса (498 заявлений), далее - Национальный технический университет “Харьковский политехнический институт” (422 заявления), Национальный педагогический университет им. М.П.Драгоманова (345 заявлений), Криворожский технический университет (325 заявлений), Уманский государственный педагогический университет им. П.Тычины (263 заявления).

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