Онлайн-бронирование меняет лицо туристического бизнеса

Тревел Меню, оператор индивидуальных туристических услуг, планирует стать лидирующей системой онлайн-бронирования в Украине среди агентств.

Компания привлекла $1,6 млн в мае 2011 года от двух фондов Almaz Capital Partners и Runa Capital на развитие инфраструктуры рынка, и намерена оказать заметное влияние на развитие индивидуального туризма в Украине.

По словам управляющего партнера Almaz Capital Partners Александра Галицкого, Тревел Меню занимает наилучшую позицию на развивающемся рынке онлайн-услуг и может претендовать на его значительную долю.

Сервис агрегрировал информацию почти 300 тысяч отелей и 500 авиакомпаний, предоставив возможность интернет-пользователям подбирать индивидуальные пакеты в соответствии с их пожеланиями.

Всё большее количество украинских туристов ежегодно интересуются индивидуальными турами и отдельными услугами, предпочитая готовым пакетам туроператоров собственные маршруты по финансовым возможностям.

Сегодня индивидуальный туризм — направление туристической индустрии с огромным потенциалом роста во всём мире. Этому способствует развитие и вовлеченность пользователей в интернет, а также повышение доверия к онлайн-бронированию, как основному способу бронирования услуг во всём мире.