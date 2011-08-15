Бодяга наступает – занимаем оборону

Качество топлива только ухудшается

По данным Международного центра качества топлива (IFQC), около 50-60% реализуемых на украинских АЗС нефтепродуктов – фальсификат. В Украине официальных данных о ситуации с качеством топлива на украинских АЗС не существует. Автомобильные и общественные СМИ периодически отбирают пробы топлива на АЗС столицы и на основании этих данных публикуют материалы с теми или иными выводами. Но данные настолько выборочные, что сложить объективное понимание ситуации с качеством топлива по ним невозможно.

Как альтернатива неработающей государственной системе контроля качества топлива в Украине образовалось целое общественное движение автомобилистов, участников автомобильного социального портала AutoVisio. Члены социальной сети самостоятельно отбирают пробы топлива и организовывают проведение экспертиз в соответствующих лабораториях. Так, по данным портала, в проверенных за два года полутора десятках городов среднее количество АЗС торгующих некачественным топливом составляет 30%. Но это средний показатель. Если его разбить по городам, то «краски» становятся ярче, а картина страшнее.

Самым концентрированным по количеству некондиционного топлива является город Харьков – 80% АЗС торгуют некачественным топливом. И это по самым свежим данным, полученным в июне нынешнего года. Кстати, всего год назад в этом городе выявили 25% недобросовестных АЗС. Похожая тенденция вырисовывается и в Запорожье – в прошлом году здесь выявили около 3% таких АЗС, а в нынешнем 20%. Донецк не так богат на АЗС с некачественным топливом – всего 13%. В Днепропетровске выявили и того меньше – 10%. И, казалось бы, можно порадоваться, но годом ранее в этом городе ни одна из 70 АЗС не была замечена с «бодягой» в резервуарах. Апрельские исследования курортного ЮБК (в рамках подготовки к открытию туристического сезона) выявили 60% заправок торгующих плохим топливом. В Севастополе и Симферополе таких АЗС по 25% и 20% соответственно. Удивил западный регион страны – при том, что во Львове была выявлено всего 1 из 59 АЗС (1,6%) торгующая суррогатом, в Ивано-Франковске по самым свежим июньским данным подобных АЗС 30%. В столице в начале прошлого года было найдено всего 3,5% подобных заправки. Но в ближайшее время Киев снова попадет под обследование и тогда, учитывая образовавшуюся тенденцию, результаты могут быть другими.

Но одно дело сухие данные, а другое – концентрация «бодяги» и тенденция ее распространения. Например, в западном регионе при большой концентрации АЗС крупных сетей и, соответственно, почти при полном отсутствии АЗС-одиночек, а также из-за близкого расположения к европейским государствам, торгующих оптом качественным топливом, «бодяжничество» находится в самом зародыше. Если и есть какие-то отклонения от норм, то они минимальны. В Крыму и восточном регионе страны нарушения норм гораздо сильней – превышение по некоторым параметрам доходят до 50 раз. Кстати, именно такое превышение по содержанию серы было выявлено у очень крупного сетевого бренда. Что ж тогда говорить про мелкие сети и АЗС-одиночки? Тем более, что их концентрация в данных регионах очень велика – около 25-45%. Не стоит обольщаться думая, будто объезжая АЗС неизвестных брендов автомобилист застрахован от попадания в двигатель некачественного топлива – по данным автомобильного социального портала 7 крупных широко известных брендов страны регулярно попадаются на торговле некачественным топливом.

Данные более чем двухлетнего «народного контроля» качества нефтепродуктов в Украине говорят о том, что с начала 2011 года (время резкого подорожания топлива) ситуация с качеством бензина и дизеля ухудшилась в разы.

Государство умыло руки

В значительной мере вина за этот беспредел лежит на государстве, которое своей политикой лишь подзадоривает «бодяжников». В 2008-2010 гг. Госстандарту вообще не выделялось денег на отбор проб топлива на АЗС. Хотя для этого достаточно было бы малой толики средств, собранных с торговцев нефтепродуктами в виде налогов и сборов. В этом году, вроде бы, дело сдвинулось с мертвой точки, и государство выделило 27 млн. грн. на покупку 12 передвижных мобильных лабораторий. И даже пообещало с лета запустить их в работу. Увы, лето уже близится к концу, а «мобильных контролеров» на заправках никто не видел. Зато 4 июля Госстандарт еще на полгода продлил действие устаревших ГОСТов, позволяющих отечественных НПЗ штамповать бензины и дизтопливо с убойным содержанием серы. Для современных автомобильных двигателей оно буквально противопоказано. Но несмотря на это, торговать им в Украине все равно законно. И весьма вероятно, что власти будут продлевать отсталые стандарты снова и снова.

Потребитель сам за себя

Почувствовав безнаказанность, многие заправки позволяют себе подсовывать водителям откровенную туфту. Поскольку власти не торопятся прекращать это безобразие, то о том, как наказать «бодяжников», будем думать мы, автомобилисты. Самый простой способ это протестовать кошельком и выбирать топливо стандарта Евро-4 и Евро-5. В этом сегменте риск напороться на подделку все-таки меньше. Однако чтобы остановить волну «суррогата», заливающего топливный рынок страны, пожалуй, надо прибегать и к более активным мерам.

С формальной точки зрения украинский потребитель имеет возможность доказать факт продажи некачественного топлива и претендовать на выплату компенсации: автомобилист возвращается на подозрительную АЗС с товарным чеком и начинает «качать права», требует от начальника смены или АЗС сделать забор проб из соответствующей колонки. Пробы берутся в трех экземплярах. Две опломбированные бутылки с подписью клиента остаются на АЗС, а третья – вручается ему. С ней недовольный водитель может ехать в независимую лабораторию для проверки топлива. Если пробы окажутся несоответствующими стандарту, можно предъявлять претензии. Вот только начальник АЗС, скорее всего, клиенту не поверит и вернется с ним в лабораторию уже со своими пробами. Если результат подтвердится, тогда клиенту возместят убытки. Если нет – помашут ручкой.

Такая модель будет действовать только в одном случае – когда компания, которой предъявляют претензию, будет готова признать проблему с качеством реализуемого топлива. Это бывает крайне редко. Как показывает практика аналогичных проверок участниками общественного движения AutoVisio, анализ пробы, которая остается у начальника АЗС, после проверки в лаборатории показывает положительный для АЗС результат, а третья, так называемая «арбитражная проба» (остается на АЗС) может быть либо подменена, либо процесс ее проверки всячески оттягивается и блокируется (так было совсем недавно с известной столичной сетью АЗС).

Вопрос можно попробовать решить через суд – но такой способ не по карману для автомобилиста, да и судебные издержки будут больше компенсации.

Практика показывает, что в нашей стране потребитель топлива имеет примерно столько же прав, сколько представитель оппозиции в Белоруссии. В рамках такой ситуации потенциально действенным и является модель народного, общественного контроля, которая применяется на AutoVisio. Отбор проб на АЗС Украины по разным городам заинтересованными автомобилистами-участниками общественного движения, систематическая публикация черных и белых списков АЗС – это эффективная модель контроля качества топлива в стране. Основной ее недостаток – отсутствие регулярно обновляемых данных в силу отсутствия оптимального покрытия всех городов Украины необходимым количеством активистов, но это только вопрос времени. Объективность же данных обеспечивается самым главным принципом – доверием и интересом пользователей и потребителей.

AutoVisio