Правительство АРК презентовало логотип и символику Крыма

Киев. 16 августа. УНИАН. Правительство Автономной Республики Крым презентовало brandbook (логотип и символику) региона.

Презентация состоялась сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Вице-премьер Крыма, министр курортов и туризма Георгий ПСАРЕВ сообщил, что правительство автономии в 2011 году приняло Стратегию развития региона до 2020 года, которой предусматривается, в частности, реформирование санаторно-курортного и туристического сектора.

«Развитие современного курорта невозможно без его правильного позиционирования, без своевременных и качественных рекламных кампаний, без создания и поддержания имиджа стабильной, динамично развивающейся территории», - сказал Г.ПСАРЕВ.

В связи с этим, по словам Г.ПСАРЕВА, правительство Крыма решило создать единый комплект фирменной символики современного уровня, позволяющий разрабатывать и размещать рекламные и постматериалы, производить сувенирную и другую имиджевую продукцию, оформлять выставочные стенды и т.д. Был объявлен конкурс по ребрендингу логотипа автономии, создана комиссия, в которую вошли члены правительства и депутаты Верховной Рады АРК, а также представители дизайнерской и художественной общественности. В конкурсе приняли участие более 300 претендентов из Украины, России и Беларуси. Победителем стала киевская компания iBrand Design Consulting.

Директор iBrand Design Consulting Алексей СОТНИКОВ отметил, что при разработке дизайна символики Крыма компания имела целью создать уникальный образ и усилить позитивный имидж автономии как рекреационного региона, расширить базу знаний о Крыме и повысить инвестиционную привлекательность региона. Он добавил, что важно было отойти от тех клише, в которыми ассоциируется Крым, таких как «всесоюзная здравница», и трансформировать их в новый образ.

А.СОТНИКОВ сообщил, что стоимость проекта по разработке символики составила 150 тыс. грн.

Он выразил надежду, что уже в 2012 году символику можно будет увидеть на улицах Крыма, в других регионах Украины и стран ближнего зарубежья.

А.СОТНИКОВ объяснил, что логотип представляет собою спиралевидную цветную раковину с жемчужиной в центре. Один из витков спирали означает крымские горы, второй – морское побережье, третья часть – растительный и животный мир, четвертая часть – солнечные дни, количество которых в Крыму самое большое в Украине, и последний виток – богатую историю и смешение культур.