В «Парке Киевская Русь» 27 августа двадцать воздушных шаров будут соревноваться за ключ от Древнего Киева

Киев. 16 августа. УНИАН. II Международный фестиваль воздушных шаров «Воздушные приключения 2011», который будет проходить с 24 по 28 августа в Васильковском районе Киевской области, соберет 20 команд из Украины, России, Беларуси, Польши и стран Прибалтики. Об этом сообщил президент Киевского клуба воздухоплавательного спорта «Пилот» Алексей ПАРХОМЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Фестиваль воздушных шаров – яркое, зрелищное мероприятие. Мы рассматриваем его как социальный проект и стараемся привлечь как можно больше детей. В рамках фестиваля проводится конкурс детского рисунка. Будут организованы полеты, запланирована демонстрация нестандартных спортивных упражнений: «Воздушный футбол», «Морской бой», «Турнир воздушных витязей». Обещаем праздничную атмосферу», - отметил А.ПАРХОМЕНКО.

Также он сообщил, что торжественное открытие фестиваля в Васильковском районе состоится 24 августа в 18.00 на стадионе «Кристалл». Старт воздушных шаров запланирован на 18.30.

Как сообщили организаторы, второй, наиболее зрелищный этап II Международного фестиваля воздушных шаров – «Турнир воздушных витязей» состоится на территории партнеров фестиваля - «Парк Киевская Русь» (село Копачев Обуховского района Киевской области).

«Турнир воздушных витязей» мы придумали с клубом «Пилот». 27 августа в 19.00, когда в Парке будет проходить Международный фестиваль «Былины Древнего Киева IX-XI cт.» в воздух поднимутся 20 воздушных шаров. Команды будут сражаться за ключ от Древнего Киева. Праздник в большей мере ориентирован на детей, чтобы к 1 сентября подрастающее поколение ощутило гордость за страну», - отметил президент «Парка Киевская Русь» Владимир ЯНЧЕНКО.

По его словам, на участие в фестивале «Былины Древнего Киева IX-XI cт.» уже подали заявки более 700 воинов клубов исторической реконструкции из Украины, России, Беларуси, Польши, Франции, Швеции и других стран.

«Поверьте, зрелище станет незабываемым – для СНГ и Европы, с точки зрения масштабности и необычности мероприятия. Украшением праздника станет огненное шоу и ночная этно-дискотека под музыку белорусской группы «Стары Ольса», фейерверки и романтическая встреча рассвета на валах Детинца Древнего Киева – для всех влюбленных», - добавил В.ЯНЧЕНКО.

В свою очередь, заместитель председателя Васильковской районной государственной администрации Константин ЛУКИЧ уточнил, что II Международный фестиваль воздушных шаров и международный фестиваль «Былины Древнего Киева IX-XI cт.» приурочены к празднованию 20-й годовщины Независимости Украины в рамках проекта: «Киевская область – территории здорового образа жизни».

«Мы планируем привлечь большое количество детей, в том числе детей-инвалидов, сирот и других незащищенных категорий. Жители Василькова и района могут прийти бесплатно покататься на воздушных шарах. Гостей ждут бесплатные воздушные экскурсии над районом и городом», - сказал К.ЛУКИЧ.

Как сообщал УНИАН, фестивали воздушных витязей на территории «Парка Киевская Русь» проводятся уже более полугода. За это время состоялось 11 этапов, и лишь один из воздушных витязей победил - ему удалось выполнить задание и сорвать ключ Древнего Киева.