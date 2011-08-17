Госархив Украины и ВОО «Союз «Народная память» теперь будут вместе искать пропавших без вести в годы войны

Государственная архивная служба Украины и Всеукраинская общественная организация поисковиков «Союз «Народная память» сегодня подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере поиска погибших жертв войны и политических репрессий. Подписи на документе поставили председатель ГАСУ Ольга Гинзбург и глава ВОО СНП Ярослав Жилкин.

Как отметила председатель ГАСУ Ольга Гинзбург, после подписания документа сотрудничество, которое и ранее существовало между государственными архивными учреждениями и общественными поисковыми организациями, теперь закреплено документально. «Работа, которую ведут поисковики, чрезвычайно важна. Все страны мира очень чтят своих граждан, которые погибли, защищая родину. Они ищут каждого, чтобы отдать ему дань уважения и увековечить его память. В нашей стране, к сожалению, отношение к погибшим было несколько иным - мы привыкли «разбрасываться» своими людьми. Сегодня мы хотим исправить эту ситуацию, и я надеюсь, что совместными усилиями, вместе с поисковыми организациями, нам это удастся», - подчеркнула Ольга Гинзбург.

По словам главы ГАСУ, масса чрезвычайно полезной и интересной информации хранится в областных архивах. Согласно меморандуму, областные архивные учреждения также будут включены в сотрудничество с общественными поисковыми организациями. Кроме того, ГАСУ имеет соглашения с архивными учреждениями разных стран и может получать от них разнообразную информацию. «При этом на наше обращение в архивы других стран отвечают значительно быстрее, чем на запросы физических лиц. Если, например, в Центральном архиве Минобороны России в Подольске наш запрос может быть обработан в течение 10 дней, то на такой же запрос от простого гражданина могут ответить через три месяца. В рамках работы по этому меморандуму мы сможем выстроить такую ​​цепочку: физические лица, ищущие своих погибших родственников, могут обращаться за помощью к ВОО «Союз «Народная память», а общественная организация в свою очередь - к нам. Таким образом, совместными усилиями мы сможем сделать гораздо больше в деле увековечения памяти погибших», - отметила Ольга Гинзбург.

В свою очередь, председатель правления ВОО «Союз «Народная память» Ярослав Жилкин отметил:« По последним данным, у нас около 6 млн. пропавших без вести во время Великой Отечественной войны. Ни у одной страны мира нет такого количества. А они на самом деле не исчезли, они погибли и лежат где в окопах, землянках, блиндажах. Мы находим их там, где их застала смерть. К сожалению, не всех удается идентифицировать, лишь примерно одного из ста - статистика очень неутешительная. Но все равно, мы хотя бы можем перезахоронить их с почестями, как подобает настоящим героям. С помощью архивов, я уверен, мы улучшим эту статистику и вернем имена значительно большему количеству павших героев».

По словам Ярослава Жилкин, более 50% работы поисковиков - это именно работа в архивах: поиск и уточнение места тех или иных событий, количества их участников, числа погибших, мест захоронения и т.п.. По его словам, теперь не только архивы будут способствовать большей эффективности полевых поисковых работ, но и поисковики смогут обогащать архивы доселе неизвестными фактами, которые часто выясняются в ходе полевых экспедиций и фиксируются в отчетах поисковиков. А это значит. что совместная работа в рамках выполнения Меморандума о сотрудничестве будет взаимно полезной для обеих сторон.

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