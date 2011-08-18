Киев. 18 августа. УНИАН. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ возглавил ТОП-100 самых влиятельных людей Украины по версии журнала «Корреспондент».

Об этом главный редактор журнала «Корреспондент» Виталий СЫЧ сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, В.ЯНУКОВИЧ стал лидером списка самых влиятельных людей страны уже третий раз. «Никогда еще один и тот же человек не оказывался на вершине рейтинга издания трижды», - сказал В.СЫЧ.

"С первых дней правления взявшийся оттачивать жесткую президентскую вертикаль В.ЯНУКОВИЧ достиг в этом деле совершенства и не оставил «Корреспонденту» выбора. Все ключевые посты находятся в руках его политической силы - Партии регионов, и даже намек на разногласия ветвей власти невозможен, а бразды правления - в президентских руках", - добавил В.СЫЧ.

Он также подчеркнул, что за все время существования рейтинга (в 2011 году это уже 9- ТОП-100), еще никогда не было еще столько политиков, представляющих одну и ту же политическую силу – Партию регионов. При этом степень влиятельности людей в значительной мере определяется близостью к В.ЯНУКОВИЧУ. В этом году в рейтинге 26 новичков, в 2010 году было 44 новичка.

Второе место в ТОП-100 занял народный депутат от Партии регионов Юрий ИВАНЮЩЕНКО, который впервые попал в список самых влиятельных украинцев.

Третье место в списке, как и в прошлом году, занял глава Администрации Президента Украины, его единомышленник и политический партнер Сергей ЛЕВОЧКИН.

Замыкают первую пятерку миллиардер, президент компании СКМ Ринат АХМЕТОВ и премьер-министр Николай АЗАРОВ.

В то же время экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заняла десятое место в ТОП-100, а экс-Президент Виктор ЮЩЕНКО выбыл из рейтинга.

При этом сын В.ЯНУКОВИЧА Александр расположился на 30-й строчке в рейтинге.

В то же время только один человек в первой десятке самых влиятельных украинцев не имеет никакого отношения к правящей партии. В то же время 26 человек в списке имеют партбилет Партии регионов. Однако в целом «регионалами» можно назвать 32 из 100 самых влиятельных украинцев — как и в прошлом году.

Также только четверо «бютовцев» попали в рейтинг. Год назад в ТОП-100 самых влиятельных украинцев оппозиционный БЮТ представляли 11 человек.

Как отметила заместитель главного редактора журнала «Корреспондент» Анна МОРОЗ, 48 человек из списка самых влиятельных людей Украины входят в рейтинг издания «Золотая сотня» — 100 самых богатых украинцев. В прошлом году таковых было 42 человека. Суммарное состояние этих богатых людей составляет 71,5 млрд. долларов США, что равно полутора годовым бюджетам страны. В прошлом году самые влиятельные капиталисты Украины владели 49,9 млрд. долларов.

По ее словам, 24 участника нынешнего рейтинга работают в исполнительной власти. В их числе — Президент Украины, премьер-министр, вице-премьеры, члены Кабинета министров и главы силовых ведомств. 19 человек из списка представляют законодательную власть. 12 народных депутатов из ТОП-100 входят в пропрезидентскую коалицию, остальные находятся в оппозиции. Всего в рейтинге самых влиятельных украинцев 11 оппозиционеров, то есть лишь каждый десятый участник рейтинга. Это значительно меньше, чем годом ранее, когда каждый шестой участник списка был в оппозиции.

Средний возраст участников рейтинга - 50 лет. В него вошли 9 женщин и 91 мужчина.

Кроме того, среди самых влиятельных людей Украины в этом году - четыре спортсмена и три религиозных деятеля. По трое трудятся на ниве журналистики и литературы, двое — музыканты. В рейтинг вошли один художник и один представитель кинематографа.

В 2003 и 2004 годах список возглавлял Президент Леонид КУЧМА, в 2005-м – Президент Виктор ЮЩЕНКО, в 2006-м – Р.АХМЕТОВ, в 2007-м и 2010-м – В.ЯНУКОВИЧ, а в 2008 и 2009 годах – Ю.ТИМОШЕНКО.

Рейтинг самых влиятельных людей опубликован в журнале «Корреспондент» в номере от 19 августа.