Киев. 22 августа. УНИАН. В Судаке в конце августа и в сентябре состоятся рок-фестивали «Фридом-фест» и «КИНО сначала».

Об этом координатор фестиваля «Фридом-фест» Евгений КУДРЯШОВ сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

По его информации, «Фридом-фест» - это новый проект от организаторов «антиГЛАМУР Феста» - фестиваля, который стал самым большим некоммерческим событием Крыма. Идея фестиваля заключается в пропаганде защиты окружающей среды Крыма, захватывающего отдыха на родине и качественной музыки. Главным партнером мероприятия выступила компания "Чистый Крым", которая занимается утилизацией отходов. Еще один партнер - фестиваль “КИНО сначала", посвященный 30-летию созданию группы "Кино", который пройдет в Крыму в конце сентября.

Как отметил представитель “КИНО сначала" Максим ПЕРЕБЕНОВ, оба фестиваля будут проходить на территории Генуэзской крепости.

“Фестиваль объединит молодых исполнителей прогрессивной, качественной музыки. Соответственно будет подобрано музыкальное оборудование”, - отметили организаторы.

Рок-фестиваль «КИНО сначала» продлится три дня: с 22 по 24 сентября.

По словам М.ПЕРЕБЕНОВА, место проведения выбрано неслучайно, ведь именно под Судаком в 1981 году трое молодых ребят: Виктор Цой, Алексей РЫБИН и Олег ВАЛИНСКИЙ во время отдыха создали легенду советского года - группа «Кино».

На фестивале на одной сцене будут выступать легенды украинского рока и молодые рок-группы. В частности, в мероприятии примут участие Вячеслав БУТУСОВ и группа «Ю-Питер», «Братья Карамазовы», а также другие известные группы из России, Украины, Беларуси.

Как сообщили организаторы, в настоящее время продолжается отбор молодых групп-конкурсантов, которые потом смогут выступить на фестивале. Уже получено около 50 заявок, в целом будут отобраны 17 лучших рок-групп.

Кроме того, 22 сентября планируется открытие памятного знака группе «Кино» в с. Морское вблизи Судака - на месте, где стояла палатка ее основателей.

Посетители сентябрьского фестиваля также будут иметь возможность увидеть шоу-программу от клуба "ПАРАКРЫМ", в частности, показательные выступления пилотов и парашютистов.