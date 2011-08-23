Киев. 23 августа. УНИАН. В Киеве презентован мультимедийный атлас «Історія України».

Сегодня на пресс-конференции в УНИАН по этому вопросу генеральный директор Института передовых технологий Александр БАРЛАДИН рассказал, что к 20-летию независимости Украины Институт передовых технологий подготовил проект “Електронна Україна у часі і у просторі”.

По его словам, уже подготовлены 5 электронных атласов: «Історія України», «Адміністративно-територіальний поділ України», «Україна туристична», «Україна та її регіони», а также «Космоатлас України».

Издания рассказывают об историческом прошлом и настоящем Украины, ее территориальном делении, экономике, населении, природных ресурсах, туристическом потенциале.

А.БАРЛАДИН выразил надежду, что вскоре будут представлены не только DVD-версии, но и веб-версии этих атласов.

Он рассказал, что уникальность изданий определяется использованием самых современных крупномасштабных карт и космофотоснимков, большим количеством актуализированных баз данных и иллюстраций, комментариев.

Говоря об атласе «Історія України», который Институт презентовал сегодня первым, А.БАРЛАДИН отметил, что в нем авторы создали новые исторические карты, которые были исторически выверены и одобрены ведущими украинскими историками. Также атлас имеет интересные иллюстрации и исторические комментарии, его объем более 800 печатных страниц.

По его убеждению, этот атлас будет интересен не только специалистам и студентам, но и всем, кто интересуется украинской историей.

В свою очередь заместитель главного редактора Института передовых технологий Игорь БУСОЛ отметил, что атлас поможет разобраться в хронологии событий, познакомиться с историческими персоналиями и их вкладом в становление и развитие Украины. В атласе представлены 104 электронные карты с текстовыми комментариями, более 1300 иллюстраций, 12 видеосюжетов, другие исторические материалы, включая легенды и хронологические таблицы, схемы исторических битв.

И.БУСОЛ рассказал, что издание формируется из шести разделов – от древней истории Украины и до новейшей истории, вплоть до 2010 года.

Завершает издание подборка старинных карт территории Украины. По этим материалам можно отследить, как изменялось картографическое представление о территории нашей страны у исследователей и картографов разных времен. В том числе имеются карты 16-18 веков.