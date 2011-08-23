Телерадиовещатели просят Президента и парламент заслушать отчет Нацсовета относительно конкурса на цифровую трансляцию

Киев. 23 августа. УНИАН. Независимая ассоциация телерадиовещателей просит Президента Украины и Верховную Раду безотлагательно заслушать объяснение от Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания о законности проведения конкурса на предоставление центральным и региональным телеканалам лицензий на цифровое вещание.

Соответствующее обращение сегодня на пресс-конференции в УНИАН объявила исполнительный директор ВОО "Независимая ассоциация телерадиовещателей" Екатерина МЯСНИКОВА.

"Просим вас безотлагательно вмешаться в угрожающую ситуацию, сложившуюся вокруг конкурса на цифровое вещание, проведенного Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания 15-18 августа", - отмечается в обращении ассоциации к главе государства и парламентариям.

В документе отмечается, что при проведении конкурса на цифровую трансляцию Нацсовет по неизвестным причинам вопреки публичным обещаниям предоставлять преимущество лидерам регионального эфира, которые работают 10 и более лет, выдала лицензии на вещание государственным телерадиокомпаниям и ряду новосозданных киевских компаний, которые, "очевидно, связаны между собой, поскольку их учредителями и руководителями являются одни и те же лица".

По убеждению представителей ассоциации, такой подход полностью противоречит зафиксированному в Конституции принципу равенства форм собственности, не отвечает официально задекларированному курсу разгосударствления медиа.

Более того, убеждены авторы обращения, такое решение и подход Нацсовета приведет к прекращению вещания 68 региональных и местных телекомпаний, к почти полному исчезновению в Украине независимого местного телевидения, к потере работы тысячами телевизионщиков.

"Мы просим Президента потребовать от Нацсовета внеочередного отчета о порядке перехода Украины на цифровое вещание, по результатам которого сделать выводы о законности решений совета и их соответствия национальным интересам зрителей. Просим его рассмотреть этот вопрос на заседании СНБО, а Верховную Раду - рассмотреть этот вопрос на парламентских слушаниях", - отмечают в Ассоциации телерадиовещателей.

"Решение Нацсовета влечет катастрофические последствия для общественности относительно получения информации... Если реакции не будет ни от Президента, ни от Верховной Рады, мы тогда можем констатировать, что в Украине сознательно уничтожается независимое вещание", - отметила Е.МЯСНИКОВА.