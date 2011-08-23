Киев. 23 августа. УНИАН. Адвокаты будут просить прокуратуру провести проверку законности задержания членов патриотических организаций по подозрению в намерении совершить теракт в Киеве.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил адвокат Вячеслав МАРТЫНЮК.

Он отметил, что уже подготовил обращение в прокуратуру Киевской области, Генеральную прокуратуру и к Уполномоченному Верховной Рады по правам человека с требованием провести проверку фактов и оценить законность задержания.

По словам В.МАРТЫНЮКА, он также будет просить эти инстанции в дальнейшем обеспечить право на защиту для лиц, которые были задержаны.

Адвокат напомнил, что на протяжении всего времени содержания его не допускали к подзащитным, ссылаясь на указание руководителя Управления СБУ в Киевской области.

Присутствовавшие на пресс-конференции представители Социал-национальной ассамблеи и организации “Патриот Украины” вновь заявили о безосновательности их задержания.

Они отметили, что не имеют никакого отношения к якобы найденным провокационным листовкам и взрывному устройству. По их словам, эти предметы были подброшены им с целью спровоцировать притеснения членов СНА и организации “Патриот Украины”.

“Это был полный непрофессионализм, полная бездарность правоохранительных органов. Это фарс и цирк”, – заявил идеологический референт Социал-национальной ассамблеи и “Патриота Украины” Олег ОДНОРОЖЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 22 августа СБУ обнародовала информацию о том, что в Василькове Киевской области сотрудники спецслужбы задержали трех участников организованной преступной группы, которые намеревались совершить взрыв во время празднования Дня Независимости.

«Во время обыска помещения, которое злоумышленники арендовали вблизи центральной площади, выявлено самодельное взрывное устройство (СВУ), наполненное элементами поражения разного размера (гвозди, гайки и пр.). По данным следствия, злоумышленники планировали осуществить взрыв 24 августа в Киеве или в пригороде во время празднования Дня Независимости Украины», – сообщил пресс-центр СБУ.

Впоследствии СНА и “Патриот Украины” подтвердили задержание своих представителей.

Сегодня, 23 августа, ночью и утром все задержанные без выдвижения каких-либо обвинений были освобождены.