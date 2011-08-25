В прошлом году компания ITIS Gallery, занимающая одну из лидирующих позиций luxury-сегмента в Украине, запустила инновационный антикризисный проект - ITIS Flowers Café.

«Сделать лучшее доступным!» - вот идея, ставшая основой проекта.

Воплотить идею в жизнь помогла разработка уникального формата, заинтересовавшая мировых производителей, дизайнеров, флористов и парфюмеров.

Необычность формата ITIS Flowers Café состоит в том, что проект объединяет в себе гурмэ-бутик, дегустационное кафе, бутик флористики и подарков, каждый из которых гарантирует высококлассную презентацию продукта.

«В ITIS Flowers Cafe - самая luxury-презентация нашей продукции в мире… К тому же, это очень интересная находка: сочетать кафе и живые цветы», - считает владелец компании-партнера г-н Ясуши ЭБИСАВА.

За один год партнерами проекта стали ведущие компании Японии, Австрии, Франции, Италии, Бельгии, Швеции, США и Австралии. Многие из них доверили ITIS Flowers Café эксклюзивные права продаж.

Все это дало возможность ITIS Flowers Café представить своему потребителю лучшие новинки со всего мира по розничной цене производителя. Что сделало их доступными для среднего покупателя.

При этом вся продукция отбиралась по принципу: современные технологии + высокий уровень качества.

К примеру, среди гурмэ-новинок представлены коллекции десертов, получившие высшую награду от Международного института качественного отбора – «Grand Gold Quality Award» (Бельгия), а также напитки, отмеченные гран-при на «Beverage innovation awards» (Италия).

Бутик подарков включает в себя последние дизайнерские новинки (концептуальные игрушки от ITIS Flowers Café - постоянные призеры номинации «Excellent Design», Швеция), а также редкие серии ароматов, книжных изданий и т.д.

Обновления бутика флористики ITIS Flowers Café происходят каждую неделю с новыми поставками из Европы редких сортов свежих цветов. Что позволяет высококвалифицированным флористам создавать неповторимые букеты и цветочные оформления.

На сегодняшний день проект полностью реализовал свою идею «сделать лучшее доступным». Он отмечен со стороны крупнейших международных организаций в сферах продуктов питания и дизайна: designboom, popsop, psssst, др.

А также получил звание «Бизнес-прорыв года» от Ассоциации семейного бизнеса (FBN).

Формат ITIS Flowers Cafe открыт уже в семи лучших торговых центрах Киева и Одесса. Он высоко востребован как отечественным, так и зарубежным рынками.

www.itisflowerscafe.com

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