Банковские сейфы ПАО «БТА Банк»

Индивидуальные банковские сейфы в «БТА Банке» - один из популярных продуктов среди клиентов.

Для того, чтобы арендовать индивидуальный сейф в ПАО «БТА Банк» – необходимо обратиться в банк и заключить договор аренды. При этом физическому лицу при себе достаточно иметь паспорт и идентификационный код. Для аренды банковской ячейки юридическому лицу, кроме паспорта и идентификационного кода руководителя или другого уполномоченного лица, необходимо предоставить свидетельство плательщика НДС (при наличии) и документ, который подтверждает полномочия директора предприятия или его представителя: протокол собрания учредителей, приказ о назначении директора, доверенность на право подписи заявления на использование сейфа от имени организации.

Тарифы на аренду сейфа в «БТА Банке» напрямую зависят от срока аренды и от типа ячейки. Банк предлагает своим клиентам до семи типов ячеек на срок от одного дня. К примеру, суточная стоимость аренды ячейки первого типа (размер - 3,5 х 28,5 х 40,0) на срок от 31 до 90 дней составит 3,20 грн. за сутки с НДС. Аренда ячейки седьмого типа (49,0 х 28,5 х 40,0) на аналогичный срок обойдется в 8,00 грн. за сутки.

Воспользоваться услугой аренды банковских ячеек в «БТА Банке» можно в киевских отделениях:

Жилянское отделение: ул. Жилянская, 75, тел.: (044) 495-65-55;

Отделение "На Щербакова": ул. Щербакова, 35, тел.: (044) 501-99-82;

Оболонское отделение: ул. Героев Сталинграда, 26-А, тел.: (044) 581-70-30;

Отделение "На Бажана": просп. Н. Бажана, 16 А, тел.: (044) 390-89-30.

И в отделениях в других городах:

Днепропетровская МРД (отделение): пр. Гагарина, 70-б, тел.: (056) 713-57-20;

Донецкая МРД (отделение): ул. Постышева,83, тел.: (062) 349-49-51;

Луганское отделение: ул. Демёхина, 27a, тел.: (0642) 35-18-35;

Львовская МРД (отделение): ул. Академика Гнатюка, 12, тел.: (0322) 42-21-31;

Одесская МРД (отделение): ул. Троицкая, 33-А тел.: (048) 734-43-50;

Харьковская МРД (отделение): ул. Пушкинская, 25, тел.: (057) 728-31-00;

Херсонское отделение: ул. Суворова, 1/13, тел.: (0552) 46-49-39;

Житомирское отделение: пл. Соборная, 2/2, тел.: (0412) 55 81 52.

Более подробную информацию об имеющихся типах ячеек в отделениях «БТА Банка» и о тарифах на их аренду можно узнать на сайте банка: www. btabank.ua

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