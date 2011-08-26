Депутат Сквирского райсовета Киевской области Филипчук считает безосновательным свое исключение из партии “Фронт Змін”
Киев. 26 августа. УНИАН. Депутат Сквирского районного совета Киевской области Дмитрий ФИЛИПЧУК считает безосновательным свое исключение из партии “Фронт Змін”.
Об этом он заявил на пресс-конференции в УНИАН.
Д.ФИЛИПЧУК сообщил, что узнал о своем исключении из партии через два месяца после принятия этого решения. По его словам, официальной причиной исключения стало то, что он отказался подписать партийное требование к Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ отправить в отставку премьер-министра Николая АЗАРОВА и Кабинет министров.
“Я не сторонник АЗАРОВА и его Кабмина, но мне никто и не предлагал этот документ подписывать”, – заявил Д.ФИЛИПЧУК. Таким образом, добавил он, “фактически, я исключен из партии ни за что”.
Депутат отметил, что согласно сообщению партии, кроме него прекращено членство еще 13 депутатов местных советов в Киевской области от “Фронту Змін”. Однако, как сказал Д.ФИЛИПЧУК, он общался с ними, и многие депутаты от него узнали о своем исключении из рядов “Фронту Змін”.
Он заявил, что намерен обратиться в Министерство юстиции с просьбой проверить законность принятия решения о его исключении из партии.
Также Д.ФИЛИПЧУК планирует обратиться с иском в суд о защите чести и достоинства, поскольку на сайте партии была обнародована информация, которая, по мнению депутата, не соответствует действительности.
Как говорится в пресс-релизе киевской областной организации “Фронту Змін”, решение об исключении из партии 14 депутатов местных советов в Киевской области было принято 9 июня. Основанием для этого стало невыполнение ими партийного распоряжения о направлении обращения В.ЯНУКОВИЧУ с требованием отправить в отставку премьер-министра Н.АЗАРОВА и Кабинет министров, в частности, отказ подписать этот документ.
Также областная организация “Фронту Змін” обвиняет Д.ФИЛИПЧУКА в нарушении партийного соглашения о политической ответственности, которое он подписал перед местными выборами. Согласно этому договору, “Фронт Змін” обязуется по результатам выборов не вступать в коалицию с Партией регионов. Несмотря на это, говорится в пресс-релизе, Д.ФИЛИПЧУК подписал заявление о создании депутатского большинства в Сквирском районном совете и вошел в провластную коалицию.