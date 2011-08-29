НРКУ передала школе-интернату для слепых детей напечатанные шрифтом Брайля учебники

29 августа Национальная радиокомпания Украины передала библиотеке Киевской специальной общеобразовательной школы-интерната № 5 для слепых детей напечатанные шрифтом Брайля учебники - "Спутник Букваря" и аудиодиски с уникальными записями озвученных и инсценированных произведений мировой и украинской классики.

По словам генерального директора НРКУ Тараса АВРАХОВА, «мы рады хотя бы отчасти пригодиться детям, которые вопреки обстоятельствам познают мир, а заодно и нас побуждают быть требовательными к себе, прилагать не такие уж и большие усилия, чтобы наши сердца избавлялись от приобретенной в суетности дней черствости».

Дружба Национальной радиокомпании Украины и Киевской специальной общеобразовательной школы-интерната № 5 для слепых детей началась с акции «Радиодиктант национального единства». Учителя и воспитанники интерната № 5 постоянно принимают в ней активное участие и неоднократно становились победителями всеукраинского конкурса.

В конце 2010 года среди призеров, приглашенных на торжественную церемонию награждения, которая состоялась в стенах НРКУ, были воспитанники школы-интерната № 5. Чтобы поблагодарить учебное заведение за многолетнее внимание к акции «Радиодиктант национального единства», НРКУ решила исполнить заветное желание учащихся интерната. Среди незрячих детей оказалось много желающих освоить игру на бандуре, и Украинское радио подарило им желанный музыкальный инструмент. Конечно, не обошлось и без сладостей. Это стало началом теплой и искренней дружбы, сотрудничества и доверительных разговоров, в ходе которых и выяснилось, что больше всего незрячие дети нуждаются в книгах, напечатанных шрифтом Брайля и звуковых материалах, которыми можно пользоваться на уроках языка, литературы, истории.

В фондах Украинского радио хранятся жемчужины украинской и мировой литературы, озвученные лучшими артистами украинских театров, поэтому выполнить пожелания учителей и учеников и обеспечить их необходимыми для работы и учебы материалам стало для НРКУ приятной и почетной миссией.

Так, накануне нового учебного года Украинское радио приготовило для учеников и преподавателей интерната очередной подарок.

29 августа гендиректор Национальной радиокомпании Украины Т.АВРАХОВ передал библиотеке заведения напечатанные шрифтом Брайля учебники - "Спутник Букваря" и диски с уникальными аудиозаписями озвученных и инсценированной произведений из фондов Украинского радио (стихотворные, прозаические и драматические произведения Т.Шевченко, И.Франко, Леси Украинки, В.Симоненко и др.).