Мать двоих обвиняемых во взрыве храма в Запорожье обратилась за помощью к Путину и Медведеву

Киев. 30 августа. УНИАН. Мать братьев Сергея ДЕМИНА и Антона ХАРИТОНОВА, обвиняемых во взрыве православного храма в Запорожье, обратилась за помощью к президенту России Дмитрию МЕДВЕДЕВУ и премьер-министру РФ Владимиру ПУТИНУ.

Об этом мать подсудимых молодых людей Ольга ДЕМИНА заявила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По ее словам, на досудебном следствии органы дознания применяли меры физического воздействия к ее детям с целью получить необходимые показания, чему есть доказательства, однако ни прокуратура, ни иные органы власти вмешаться в ситуацию не собираются.

О.ДЕМИНА отметила, что за помощью обращалась к уполномоченному ВР Украины по правам человека, но по сей день обращение остается без внимания; обращалась к народному депутату Юрию ГРЫМЧАКУ, но на его депутатский запрос из органов прокуратуры через год пришел ответ: "никаких нарушений со стороны сотрудников милиции не установлено".

"Обращалась и к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ и, не видя содействия, решила обратиться к президенту России МЕДВЕДЕВУ и премьер-министру ПУТИНУ, так как у моих детей русская фамилия, - может помогут. В результате, 24 августа пришел ответ, что мое письмо с комментариями президента и премьер министра России направлены в Генеральную прокуратуру Украины "в связи с компетенцией поставленных вопросов", - сообщила О.ДЕМИНА.

Продолжая тему, адвокат подсудимых А.ХАРИТОНОВА и С.ДЕМИНА Александр ШАЦКИЙ отметил, что по его убеждению взрыв связан с намерениями возвести на месте ветхой церкви, переоборудованной из склада, новую. "Я изначально выдвигал версию и настаиваю на ней сейчас, что взрыв связан с тем, что кто-то планирует взять себе этот участок в центре города, с целью уничтожить ветхое строений, чтобы потом на его месте отстроить новую церковь", - сказал А.ШАЦКИЙ. По его словам, первоначально расследование дела велось в правильном направлении, но позднее, когда оно было взято на контроль Президента и установлены сроки раскрытия, "назначили козлов отпущения... которые даже понятия не имеют, что такое детонатор, без которого привести в действие бомбу невозможно".

"В совершении этого преступления ребятами не верит никто: ни журналисты, ни общественность, ни бывшие, ни действующие сотрудники милиции. Тот, кто планировал это преступление, рассчитывал на то, что, возможно патриарх КИРИЛЛ, который в тот день был в Киеве, и Президент дадут деньги на строительство новой церкви, так как преступление тогда получило резонанс", - сказал А.ШАЦКИЙ.

Справка УНИАН. 28 июля 2010 года в Свято-Покровском храме УПЦ МП в Запорожье прогремел взрыв, в результате которого пострадало 9 человек, 1 из которых - 80-летняя монахиня Людмила от полученных ранений скончалась в больнице.

По факту взрыва и гибели человека следственным управлением ГУ МВД в Запорожской области было возбуждено уголовное дело по ст.115 ч.2, ст. 15 ч.2, ст. 178, ст.194 ч.2; ст. 263 ч.1 Уголовного кодекса Украины - "Покушение на умышленное убийство", "Повреждение религиозных сооружений", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем взрыва", "Незаконное обращение с оружием и взрывчатыми веществами".

По подозрении в совершении данного преступления правоохранительные органы задержали трех человек, среди которых двое пономарей храма.