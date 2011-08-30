Власти Японии продолжают принимать все меры для преодоления последствий мартовского землетрясения – посол

Киев. 30 августа. УНИАН. Руководство Японии продолжает принимать все необходимые меры для преодоления последствий мартовского землетрясения.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил посол Японии в Украине Тадаши ИДЗАВА.

Посол выразил благодарность за поддержку Украиной Японии после великого восточно-японского землетрясения, которое произошло в марте этого года.

Он отметил, что после землетрясения в Японии распространяются разные слухи относительно состояния дел в стране. “Но хочу сказать, что японское правительство принимает все меры для преодоления последствий катастрофы”, – сказал Т.ИДЗАВА.

Он отметил, что все японские товары, в частности, продукты питания, перед тем, как попасть в торговую сеть, проходят тщательную проверку.

По словам посла, в случае, если в каких-то из них уровень радиации оказывается выше установленной нормы, такие товары не могут поступить в продажу или быть экспортированными в другие страны.

Т.ИДЗАВА напомнил, что в Японии изготовляется много вкусных продуктов питания. По его словам, он знает, что в Украине очень популярными являются суши, в связи с чем выразил надежду, что вскоре появится возможность для импорта в Украину всех составляющих частей для приготовления этого кушанья непосредственно из Японии.

Также посол отметил, что в его стране уже восстановлена вся транспортная инфраструктура, которая была разрушена в результате землетрясения и цунами, и пригласил всех желающих украинцев посетить Японию.