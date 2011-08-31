Эксперты заявляют о существенной диспропорции в госсубвенциях местным бюджетам на подготовку к учебному году

Киев. 31 августа. УНИАН. Эксперты заявляют о существенной диспропорции в государственных субвенциях местным бюджетам на подготовку к новому учебному году.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил директор Центра политических студий и аналитики Виктор ТАРАН, ссылаясь на результаты проведенного анализа использования органами местной исполнительной власти бюджетных средств на подготовку к учебному процессу - от строительства новых школ до обеспечения учеников завтраками.

Данная информация была получена путем подачи запросов в областные государственные администрации. Как отметил В.ТАРАН, исследовались все областные центры Украины.

Комментируя результаты исследования, В.ТАРАН, в частности, обратил внимание на ряд выявленных негативных тенденций.

“Во время анализа оказалось, что в некоторых областях, скажем в Луцке и Тернополе, не предусмотрено ни одной копейки субвенции местным бюджетам. Вместе с тем, в бюджете Запорожья она составляет 7 млн. грн., и подобная ситуация в Симферополе – почти 15 млн. грн. из госбюджета, Донецку – 25 млн. грн. и некоторых других восточных областях Украины”, - отметил руководитель Центра.

По его словам, возникает диспропорция относительно выделения средств на подготовку к новому учебному году. “Мы знаем, что госбюджет формирует Кабинет министров. И какому региону давать субвенцию - также решается в правительстве Украины, а затем голосуется в Верховной Раде. Поэтому мы можем говорить об определенных тенденциях и об определенной поддержке отдельных регионов Украины со стороны центральной власти”, - сказал В.ТАРАН.

Он также утверждает, что органы местной власти являются преимущественно закрытыми, и достаточно тяжело получить информацию о состоянии образования.

Со своей стороны, эксперт Центра политических студий и аналитики Андрей БОГДАНОВИЧ сообщил, что не все органы государственной власти предоставляли информацию для исследования своевременно и в полном объеме. Некоторые не отвечали вообще, и поэтому информацию, которую не получили на запросы, пришлось искать на сайтах администраций или в СМИ.

А.БОГДАНОВИЧ проинформировал, что по результатам проведенного анализа больше всех на подготовку учебных заведений выделил Киев – 440 грн. на одного ученика, за ним Симферополь – 412 грн. и Донецк – 384 грн.

Относительно объема средств, предусмотренных на ремонтные работы в расчете на одну школу, то первое место занял Симферополь – 247 тыс. грн., второе Львов – 190 тыс. грн., третье Донецк – 139 тыс. грн.

По финансированию на закупку оборудования лидерами стали: Винница – 50 тыс. грн. на одну школу, Киев - 20,5 тыс. грн., Херсон – 3 тыс. грн.

На бесплатное питание учеников 1-4 классов больше всего выделено в Киеве – 7 грн. 40 коп. за один завтрак (на одного ребенка), Днепропетровске – 7 грн., Херсоне – 6 грн. 85 коп. При этом самая низкая стоимость завтрака, по информации А.БОГДАНОВИЧА, в Луцке – 2 грн. 50 коп.

Подытоживая результаты исследования, В.ТАРАН выразил убеждение, что местные органы власти должны обратить особое внимание на обеспечение качественного питания детей в школах, а также на реконструкцию учебных заведений с целью их расширения.

“Средства по сфере образования в местных бюджетах закладываются, и они являются достаточно большими, и составляют в среднем 30-40% от общих сумм городского бюджета. Однако преимущественно в сфере финансируется заработная плата и энергоносители”, - отметил В.ТАРАН, выразив убеждение в необходимости оптимизировать местной власти свои расходы. В частности, считаться с потребностями питания, улучшения компьютеризации школ, ремонтом учебных заведений с целью их модернизации и расширения.

“При существующей тенденции рождаемости и строительства новых школ можно говорить о том, что в больших городах, таких как Днепропетровск, Львов, Киев, Харьков, мы будем иметь перенаполнение государственных учебных заведений и угрозу введения второй смены, если в ближайшее время местная власть не начнет реконструировать школы, увеличивая их мощность”, - добавил В.ТАРАН.

Как сообщили участники пресс-конференции, исследование проводилось в июле-августе 2011 г. Основными его направлениями было изучение объемов финансирования на проведение ремонтных работ учебных заведений, детское питание и оборудование, в том числе сантехническое, в процессе подготовки к новому учебному году.