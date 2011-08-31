С 1 сентября «Сегодня Мультимедиа» начинает выпуск нового регионального издания «Западная Украина. Сегодня»

Киев. 31 августа. УНИАН. С 1 сентября издательский холдинг «Сегодня Мультимедиа» начинает выпуск нового регионального издания «Западная Украина. Сегодня».

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила генеральный директор, шеф-редактор «Сегодня Мультимедиа» Алена ГРОМНИЦКАЯ.

Она рассказала, что «Западная Украина. Сегодня» будет выходить с 1 сентября ежедневно на русском языке объемом 16 полос, номер по четвергам с телепрограммой будет на 32 полосы. Помимо общеукраинских и мировых событий, которые освещает газета «Сегодня», в новом выпуске появятся новости, репортажи, расследования и аналитика с Западной Украины. Также западноукраинские новости будут публиковаться и на сайте www.segodnya.ua в разделе «Запад».

«Отныне мы станем газетой для всей Украины, а жители западного региона нашей страны получат доступ не только к качественным объективным материалам, но, самое главное, – к общенациональному продукту, газете №1 в Украине… Уверена, что даже несмотря на присутствие сильных региональных изданий, «Сегодня» очень быстро найдет своего постоянного читателя на Западной Украине», – заявила А.ГРОМНИЦКАЯ.

В свою очередь главный редактор газеты «Сегодня» Игорь ГУЖВА отметил, что выпуск «Западной Украины. Сегодня» является для газеты очень важным, поскольку завершает охват изданием всей территории Украины. «У нас был слоган «Сегодня» – газета для всей семьи», теперь мы можем сказать, что газета «Сегодня» – не только для всей семьи, но и для всей страны», – сказал он