20-22 сентября в Киеве театральная компания “Бенюк и Хостикоев” представит комедию “Люкс для иностранцев”

Киев. 31 августа. УНИАН. 20-22 сентября в Киеве в Национальном академическом театре русской драмы имени Леси Украинки театральная компания “Бенюк и Хостикоев” представит зрителям премьеру комедии “Люкс для иностранцев”.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил режиссер представления Анатолий ХОСТИКОЕВ.

По его словам, комедия создана по мотивам одноименной пьесы Дэвида ФРИМАНА. События происходят в 70-х годах прошлого века. “Сюжет я не буду рассказывать, но это не просто прихоть наша - сделать этот спектакль... Там есть тот смысл, который, мне кажется, удалось отыскать”, - сказал А.ХОСТИКОЕВ.

Он заметил, что занимался поиском очередной пьесы достаточно длительное время, потому что не мог найти драматургию, которая смогла бы попасть в душу зрителю. Случайно в Интернете натолкнулся на произведение Д.ФРИМАНА, которое перечитывал несколько раз, пока принял решение о постановке.

“Когда я уже, по-видимому, в третий раз вернулся и снова прочитал эту пьесу, я понял, что в ней есть один секрет. Кажется, этот секрет я смог разгадать – секрет этой пьесы. Я не буду рассказывать этот секрет. Вы сами придете и посмотрите. Но самое главное, что в этой пьесе есть место для фантазии, как режиссерской, так и актерской... И, в конечном итоге, у нас есть такой вариант пьесы “Люкс для иностранцев”, - сказал А.ХОСТИКОЕВ.

Он сообщил, что в спектакле задействованы Наталия СУМСКАЯ, Богдан БЕНЮК, Наталия ЯРОШЕНКО, Василий МАЗУР, Анна СИРБА, Игорь РУБАШКИН и Денис МАРТЫНОВ.

Как напомнил Б.БЕНЮК, их театральная компания существует уже более 10 лет, в ее репертуаре 5 спектаклей, а комедия “Люкс для иностранцев” будет шестым проектом.

“Даст Бог, что и этот спектакль будет так же созвучен тому, что было до этих пор сделано в нашей компании”, - сказал Б.БЕНЮК.

После презентации спектакль планируется показать и в других городах Украины в рамках театрального тура.