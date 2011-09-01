Врачи констатировали у Луценко цирроз печени - супруга

Киев. 1 сентября. УНИАН. Врачи констатировали у бывшего министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО цирроз печени.

Об этом супруга экс-министра Ирина ЛУЦЕНКО сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Она отметила, что по результатам обследования у Ю.ЛУЦЕНКО установлен диагноз «цирроз печени (криптогенный) с явлением портальной гипертензии и варикозом вен пищевода».

По словам И.ЛУЦЕНКО, также в медицинском заключении указано, что, учитывая прогрессирующий характер заболевания, больному с целью уточнения диагноза необходимо лечение с дообследованием в условиях специализированного гастроэнтерологического стационара.

Кроме того, специалисты пришли к выводу, что при отсутствии полноценного лечения возможен дальнейший прогресс цирроза печени с его декомпенсацией, развитием осложнений (кровоизлияния и тому подобное) и трансформацией в рак.

И.ЛУЦЕНКО отметила, что обследование ее мужа провели врачи Министерства здравоохранения, и продемонстрировала журналистам заключения врачей.

«Власть сознательно уничтожает моего мужа, не предоставляя ему медицинского лечения», - заявила И.ЛУЦЕНКО.

При этом она отметила, что диагноз «цирроз печени», согласно законодательству, дает основания для освобождения Ю.ЛУЦЕНКО из-под стражи.

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. Его удерживают в Лукьяновском СИЗО.

По данным Генпрокуратуры, Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжелык последствия, и злоупотребление властью, совершенное работником правоохранительного органа.

Ю.ЛУЦЕНКО 22 апреля начал голодовку после решения суда в очередной раз продлить срок его заключения, невзирая на то, что политик уже завершил ознакомление с материалами возбужденного против него уголовного дела.

С 10 мая Ю.ЛУЦЕНКО находился в больнице скорой помощи Киева, куда он был доставлен из СИЗО для медицинского обследования в связи с ухудшением состояния здоровья из-за голодовки.

23 мая экс-министр внутренних дел написал официальное заявление о прекращении голодовки.

Супруга Ю.ЛУЦЕНКО неоднократно заявляла об ухудшении состояния его здоровья.

29 августа Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство адвокатов экс-министра о повторном обследовании их подзащитного специалистами Министерства здравоохранения

В заявленном ходатайстве адвокат Ю.ЛУЦЕНКО Алексей БАГАНЕЦ обращал внимание суда на то, что во время обследования экс-министра в июле этого года в больнице скорой медицинской помощи врачи обнаружили у Ю.ЛУЦЕНКО обострение ряда болезней, в частности, язвенной болезни желудка, заболевания желудочной железы и тому подобное.

Также адвокат отметил, что во время голодовки в СИЗО Ю.ЛУЦЕНКО потерял почти четверть веса, и за три месяца, которые прошли с момента прекращения голодовки, он практически не набирает вес.