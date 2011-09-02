Киевский апелляционный хозяйственный суд признал Лазуткину законным директором столичного книжного магазина «Сяйво» - адвокат

Киев. 2 сентября. УНИАН. Законным директором столичного книжного магазина «Сяйво» признана Алла ЛАЗУТКИНА.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил юрист Олег КОРОЛЬ, который представляет интересы книжного магазина и А.ЛАЗУТКИНОЙ.

«Вчера, наконец, вступило в силу решение суда о том, что Ростислав КОРНИЕНКО был незаконно избран директором. Наконец суд поставил точку и в этом деле. И вчера Киевский апелляционный хозяйственный суд коллегией принял решение первой инстанции оставить без изменений о признании недействительным решения собрания об избрании КОРНИЕНКО директором в 2009 году. То есть он был нелегитимным директором. Это доказывалось другими данными, и теперь это окончательно выяснил и поставил точку суд», - сказал О.КОРОЛЬ.

Как сообщал УНИАН, магазин «Сяйво» прекратил роботу после очередной попытки силового захвата 19 февраля 2010 года.

22 февраля на пресс-конференции Р.КОРНИЕНКО, представители которого эти три дня находились в помещении книжного магазина «Сяйво» в центре Киева, заявил, что является законным директором магазина.

Он тогда объяснил, что история, которая связывает его с «Сяйвом», началась в 2001 году, когда компания «Орфей», директором которой он был, «предоставила финансовую помощь предприятию «Сяйво» и получила в обмен за это 50% в составе учредителей компании».

Со временем, по словам Р.КОРНИЕНКО, произошла «неприятность» с партнером, которая сказалась на дальнейших отношениях «Орфея» с «Сяйвом» и возникновение судебных исков.

Тогда же Р.КОРНИЕНКО заявил, что А.ЛАЗУТКИНА, которая представлялась как директор книжного магазина, была назначена на эту должность незаконно.