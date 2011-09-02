Болельщики киевского “Динамо” настаивают на “политических” основаниях выдвижения обвинений одному из них

Киев. 2 сентября. УНИАН. Болельщики футбольного клуба “Динамо” (Киев) настаивают на “политических” основаниях выдвижения обвинений одному из них.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил один из лидеров фанатов “Динамо” Тарас КУЗЬМЕНКО.

Он напомнил, что один из стюардов стадиона “Динамо” Андрей САЛАМАТОВ во время матча “Динамо” с львовскими “Карпатами” самовольно решил сорвать один из баннеров, которые вывесили фанаты “Карпат”. Т.КУЗЬМЕНКО подчеркнул, что это свое решение А.САЛАМАТОВ не согласовал ни с одним из официальных органов стадиону и клуба. Также представитель ультрас “Динамо” напомнил, что все баннеры фанатов гостевой команды перед матчем всегда проверяют службы безопасности обоих клубов, и к этому конкретному баннеру ни у кого никаких претензий не возникло. Он отметил, что на матче “Динамо” – “Карпаты” А.САЛАМАТОВ никаких служебных обязанностей не исполнял и не имел никаких опознавательных знаков.

Т.КУЗЬМЕНКО считает, что такие действия А.САЛАМАТОВА прогнозированно спровоцировали конфликт. Он объяснил, что действия стюарда возмутили не только фанатов “Карпат”, но и “Динамо”, поскольку болельщики этих команд находятся между собой в дружеских отношениях. В частности, один из фанов “Динамо” Андрей КОРИНОВСКИЙ подбежал к А.САЛАМАТОВУ и попытался обратиться к нему. По словам Т.КУЗЬМЕНКО, А.САЛАМАТОВ узнал А.КОРИНОВСКОГО и хотел убежать, но его догнали другие фанаты. Позже во время показаний в милиции А.САЛАМАТОВ заявил, что его ударили сзади, после чего он потерял сознание. Однако, подчеркнул Т.КУЗЬМЕНКО, это не помешало ему уверенно заявить, что его ударил именно А.КОРИНОВСКИЙ, а также дать показание, что после этого он в мегафон скандировал политические “речевки”.

Болельщики “Динамо” заявляют, что именно политические мотивы стали основанием для выдвижения обвинений А.КОРИНОВСКОМУ. Вместе с тем они отвергают, что политические лозунги, которые прозвучали на стадионе, заслуживают наказания. В подтверждение этому они привели сегодняшнее решение дисциплинарного комитета украинской футбольной Премьер-лиги, согласно которому ФК “Динамо” за действия фанатов наказан штрафом в размере 100 тыс. грн., однако о политике в нем нет ни одного слова.

Как сообщал УНИАН, болельщик ФК «Динамо» А.КОРИНОВСКИЙ подозревается в причинении телесных повреждений стюарду во время футбольного матча между командами «Динамо» (Киев) - «Карпаты» (Львов) в Киеве.

«Он подозревается в нанесении телесных повреждений. Его процессуальный статус - подозреваемый, у него взята подписка о невыезде», - сообщил начальник ЦОС ГУ МВД Украины в городе Киеве Владимир ПОЛиЩУК.

Вместе с тем в столичной милиции отрицают, что болельщик был задержан милицией за скандирование на стадионе во время матча лозунга: «Спасибо жителям Донбасса за...». Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД в г. Киеве, он был вызван для дачи объяснений по уголовному делу о нанесении телесных повреждений 45-летнему стюарду, который обеспечивал правопорядок на стадионе.

Инцидент произошел во время матча "Динамо" - "Карпаты" 7 августа. Позже президент киевского клуба Игорь СУРКИС сообщил об увольнении работника стадиона А.САЛАМАТОВА, который ранее активно заявлял о своих антиукраинских взглядах.