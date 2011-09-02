Руководство ООО «Сяйво» надеется, что Киевсовет продлит им аренду помещения, где был книжный магазин

Киев. 2 сентября. УНИАН. Руководство и защитники ООО «Сяйво» надеются, что Киевсовет поддержит Киевскую городскую госадминистрацию в решении о продлении права этого общества арендовать помещение на улице Красноармейской, которое оно занимало до силового захвата в 2010 году.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сказали, в частности, директор ООО «Сяйво» Алла ЛАЗУТКИНА и юрист Олег КОРОЛЬ.

По их словам, на днях состоялась встреча представителей администрации книжного магазина «Сяйво» с председателем КГГА Александром ПОПОВЫМ и его заместителем Александром ПУЗАНОВЫМ, на которой были достигнуты договоренности, что на улице Красноармейская (Большая Васильковская), 6, будет открыт коммунальный книжный магазин, в котором будет временно работать трудовой коллектив «Сяйво».

«Удалось достичь таких договоренностей до окончательного утверждения депутатами Киевсовета нашего права арендовать помещение, как это было и до захвата последние 47 лет... Мы также обратились 1 сентября к депутатам Киевсовета. Этот вопрос уже рассмотрен комиссией Киевсовета по вопросам культуры, которую возглавляет Александр БРИГИНЕЦ, и предварительно большинство членов этой комиссии склоняется, что таки нужно восстановить статус кво и утвердить, парафировать окончательно право аренды общества на эти помещения”, - сообщил О.КОРОЛЬ.

Он сказал также, что решение КГГА об открытии уже осенью коммунального книжного магазина считает позитивным, поскольку пока неизвестно, как быстро будет приниматься решение в Киевсовете и по поводу чего у депутатов могут “возникнуть разные мнения” в ходе обсуждения дальнейшей судьбы «Сяйва» и помещения, которое оно занимало.

«Мы вообще надеемся, что не будет таких депутатов, которые пойдут против киевлян и против трудового коллектива книжного магазина «Сяйво». Но вместе с тем, чтобы перестраховаться, чтобы киевляне побыстрее все же вернулись в дорогое им помещение и к книгам, решено временно, до решения вопроса Киевсоветом, пригласить всех работников книжного магазина, которые работали на момент силового захвата, в коммунальное предприятие. Трудовой коллектив туда перейдет”, - отметил юрист.

По его словам, даже рассматривается возможность передачи торговой марки «Сяйво» этому коммунальному предприятию.

О.КОРОЛЬ также сообщил, что КГГА намерена в ускоренном темпе отремонтировать помещение магазина, чтобы открыть его к дню Киева, то есть 7 ноября.

“Это решение ускоряет возобновление работы книжного магазина… И мы надеемся на поддержку КГГА, что даст положительный результат на голосовании в Киевсовете за окончательное возвращение нам книжного магазина”, - отметил он.

Юрист добавил, что в пользу трудового коллектива «Сяйво» говорит и законодательство, а именно: постановление ВР о введении моратория на выселение редакций печатных СМИ, учреждений культуры, в том числе библиотек, издательств, книжных магазинов, где отмечено, что не допускается безосновательное расторжение договоров и есть преимущественное право, в конкретном случае книжного магазина «Сяйво», на продление аренды. Также О.КОРОЛЬ напомнил о законе об усилении защиты имущества редакций, книжных магазинов, издательств, который предусматривает установление льготной аренды для книжных магазинов и запрещение их отчуждения.

В свою очередь присутствовавший на пресс-конференции А.БРИГИНЕЦ не исключает, что КГГА ведет “двойную игру”, переводя принятие окончательного решения на Киевсовет. По его мнению, то, как и в какой срок будет подготовлен горгосадминистрацией соответствующий проект решения по «Сяйву», продемонстрирует настоящие намерения чиновников. По его мнению, нельзя говорить сегодня, что эта история “прозрачна и понятна”.

“Большинство в Киевсовете четко контролируемое ПОПОВЫМ, и я допускаю, что в данном случае идет такая хитрая игра, когда ПОПОВ может оказаться хорошим, потому что он пообещал, что если депутаты проголосуют... А часть его же собственного большинства в Киевсовете этот вопрос так же официально и не поддержит, ссылаясь на какие-то там поводы... Причина может быть выбрана любая, но главное, что решение не получит необходимого количества голосов”, - заявил депутат.

По его убеждению, если книжный магазин будет муниципальным предприятием, то “это будет бесконтрольным” предприятием, и большая вероятность того, что в конечном итоге изменит свой профиль.

“22 сентября сессия Киевсовета при желании КГГА может вполне подготовить документы на передачу помещения в аренду магазину «Сяйво» по сей день. 22 числа депутаты могут это проголосовать и в течение нескольких уже следующих дней может состояться процесс передачи. Это если КГГА реально хочет это сделать”, - выразил убеждение А.БРИГИНЕЦ. Если же решение вопроса превратится в “какую-то формальную волокиту”, то он считает, что городская власть разработала уже “какую-то стратегическую идею”.

“Я хотел бы, чтобы чиновники увидели нашу сегодняшнюю пресс-конференцию и довели, что хотят реально все подготовить и передать «Сяйву», - сказал депутат.