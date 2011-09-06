Ю.Збитнев : “Международный стратегический альянс может стать альтернативой уничтожения газовой отрасли Украины и предотвратить возможную дестабилизацию Евросоюза”.

6 сентября 2011 года в УНИАН состоялась пресс-конференция на тему: “Большая газовая игра: ликвидация НАК «Нафтогаза» как фактор дестабилизации ЕС”. Участники: Председатель партии “Нова сила”, экс-президент компании “ЕВРОГАЗ” Юрий Збитнев, директор Центра политического анализа «Стратагема» Юрий Романенко, консультант по стратегии и развитию европейских энергохолдингов Алексей Комаров.

В своем вступительном слове Юрий Збитнев отметил, что Украинская власть находится под давлением ЕБРР и МВФ в вопросах ликвидации НАК "Нафтогаза Украины" как существенного фактора в вопросах дальнейшего кредитования. В то же время раздел де юре и уничтожение НАК де факто приведет к перераспределению сфер влияния в вопросах добычи, транспортировки и хранения. “Проиграет население, которое получит газ по мировым ценам, старые миллиардные долгит и потерю целой бюджетообразующей отрасли”

«Разногласия между Газпромом и Нафтогазом по поводу цены на газ могут быть использованы для "газовой атаки" на еврозону уже этой зимой», - считает экономист, эксперт по энергетическим вопросам Алексей Комаров. По его мнению, сегодня Европа оказалась в ситуации, когда «любой дестабилизирующий фактор может многократно усилить кризисные тенденции в экономике еврозоны, что чревато переходом в длинный дефляционный штопор». Поэтому, в ЕС с тревогой наблюдают за конфликтом между Киевом и Москвой по поводу газа.

Схожего мнения придерживается директор Центра политического анализа «Стратагема» Юрий Романенко. Он считает, что сегодня мы наблюдаем, как складываются коалиции стран, которые в условиях глобального кризиса противостоят друг другу. В этой ситуации Россия еще не определилась окончательно, на чьей стороне она играет – США, ЕС или Китая. Газовый конфликт с Украиной оказывает негативное влияние на состояние европейской экономики, но в тоже время выгоден США.

«Поэтому мы видим, что США занимают нейтральную позицию», - говорит он.

Однако, европейцы, прежде всего, немцы, оказывают давление на Россию, чтобы та не заходила чересчур далеко, - считает он. Россияне, для которых ЕС является крупнейшим торговым партнером, прекрасно понимают, что экономическое падение Европы им не к чему. Это те рамки, которые определяют границы конфликта Украины в газовом вопросе.

Ни Киев, ни Москва не могут действовать, как хотят, поскольку это повлечет за собой противодействие более мощных национальных и транснациональных акторов.

В заключении Юрий Збитнев сказал, что единственной альтернативой выгодной как Украине так ЕС и РФ может быть разработанный специалистами проект Международного стратегического альянса, где страны добывающие, транспортирующие и потребляющие природный газ смогут выработать принципиально новую, транспарентную политику без потери собственности на ГТС и обеспечивающие безопасность и стабильность энергообеспечения.

Пресс-служба ВП «НОВА СИЛА»

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